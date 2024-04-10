Сестра Меган Маркл хоче втягнути Кейт Міддлтон у сімейну війну

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Юридична команда Саманти Маркл попросить у принцеси Уельської Кейт Міддлтон дати свідчення у суді. Зведена сестра Меган намагається виграти справу про наклеп проти герцогині Сассекської у суді Флориди.

Про це пише Daily Mail.

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Раніше повідомлялося, що адвокат Саманти Пітер Тіктін подав апеляцію про те, що коментарі Меган під час інтерв’ю з принцом Гаррі Опрі Вінфрі в 2021 році наклеп. Позов було відхилено.

Незважаючи на прохання, 59-річна Саманта підкреслила, що "одужання Кейт Міддлтон є пріоритетом".

Суддя сказав, що справу слід закрити, оскільки Саманта "не змогла визначити жодних тверджень, які могли б підтвердити позов про наклеп".

"Я думаю, що важливо, щоб усі знали, що це було зроблено моїм адвокатом до того, як світ дізнався про проблеми зі здоров’ям принцеси", — сказала Саманта колишньому ведучому GB News Дену Вуттону.

Тіктін сказав, що він відчуває, ніби принцеса зможе дати корисні показання свідка на суді. У заяві йдеться: "Я відчув, що Кетрін може пролити важливе світло на те, що сталося, тому що між цими двома, очевидно, щось не так".

Принцеса шокувала світ, оголосивши, що вона бореться з раком.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Офіційних оновлень про стан принцеси Уельської не надходило після її заяви минулого місяця.

16 січня принцесі Кетрін зробили операцію на черевній порожнині. Ця новина була оголошена лише наступного дня, коли Кенсінгтонський палац повідомив, що вона відновлюється після запланованої операції.

Тоді офіційні особи не уточнили, яка саме операція, сказавши лише, що вона пройшла успішно. Під час відеооголошення принцеса сказала: "Аналіз після операції виявив наявність раку", і що вона перебуває на початковій стадії лікування.

Вона не повідомила, який вид раку виявили, а також подробиць хіміотерапії. У заяві Кенсінгтонського палацу йдеться, що принцеса дізналася про рак після проведення аналізів після операції.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

У заяві палацу сказано, що жодних подробиць про лікування не буде надано, крім того, що вона почала його наприкінці лютого.

"Ми більше не будемо ділитися жодною приватною медичною інформацією. Принцеса, як і всі ми, має право на медичну таємницю", — йдеться в заяві.

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