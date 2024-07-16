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Шакиру жестко раскритиковали за выступление во время финала Кубка Америки

16 июля 2024 07:35
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Шакиру жестко раскритиковали за выступление во время финала Кубка Америки
Певица Шакира. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Волна критики внезапно обрушилась на певицу Шакиру, выступившую на стадионе Hard Rock Stadium в Майами в перерыве перед началом финального матча Кубка Америки-2024. Из-за выступления певицы перерыв вместо традиционных 15 минут продлили до 25, и многим это не понравилось.

Об этом пишет ESPN.

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Выступлением колумбийской певицы возмутился главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо: "Не знаю, хорошо это или плохо, когда меняются правила соревнований для обеих команд, но я хотел бы, чтобы все было как всегда. Когда мы опоздали всего на одну минуту, нас дисквалифицировали. Теперь же из-за шоу мы опаздываем на пять минут. Игроки могут замерзнуть, но это с обеих сторон".

 

Певица Шакира
Певица Шакира. Фото: Reuters

 

Певица Шакира во время финала Кубка Америки
Певица Шакира во время финала Кубка Америки. Фото: Reuters

 

Певица Шакира во время выступления
Певица Шакира во время выступления. Фото: Reuters

 

Победительницей Кубка Америки в этом году стала Аргентина, несмотря на то, что их главная звезда Лионель Месси был заменен во втором тайме из-за травмы и не смог сдержать слезы.

Ранее друзья Шакиры были обеспокоены новым романом артистки со звездой сериала "Эмили в Париже" Люсьена Лависконта. По словам инсайдеров, актер встречается с певицей только ради популярности.

Близкие Шакиры также отмечают, что она пока не забыла своего бывшего возлюбленного Жерара Пике, с которым со скандалом развелась после того, как у него появилась похожая на нее любовница. После разрыва Шакира часто публично говорила об отношениях с Пике и отмечала, что она хотела семью на всю жизнь и была очень разочарована предательством любимого. Шакира даже планировала выпустить документальный фильм о жизни "после Жерара Пике". Поклонники певицы при этом считают, что она слишком зациклилась на Пике и ей пора оставить его в прошлом.

А раньше мы писали, что полиция арестовала сталкера Шакиры.

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