Шакиру жестко раскритиковали за выступление во время финала Кубка Америки

Певица Шакира. Фото: Reuters

Волна критики внезапно обрушилась на певицу Шакиру, выступившую на стадионе Hard Rock Stadium в Майами в перерыве перед началом финального матча Кубка Америки-2024. Из-за выступления певицы перерыв вместо традиционных 15 минут продлили до 25, и многим это не понравилось.

Об этом пишет ESPN.

Читайте также:

Шакира зажгла на финале Кубка Америки

Выступлением колумбийской певицы возмутился главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо: "Не знаю, хорошо это или плохо, когда меняются правила соревнований для обеих команд, но я хотел бы, чтобы все было как всегда. Когда мы опоздали всего на одну минуту, нас дисквалифицировали. Теперь же из-за шоу мы опаздываем на пять минут. Игроки могут замерзнуть, но это с обеих сторон".

Певица Шакира. Фото: Reuters

Певица Шакира во время финала Кубка Америки. Фото: Reuters

Певица Шакира во время выступления. Фото: Reuters

Победительницей Кубка Америки в этом году стала Аргентина, несмотря на то, что их главная звезда Лионель Месси был заменен во втором тайме из-за травмы и не смог сдержать слезы.

Ранее друзья Шакиры были обеспокоены новым романом артистки со звездой сериала "Эмили в Париже" Люсьена Лависконта. По словам инсайдеров, актер встречается с певицей только ради популярности.

Близкие Шакиры также отмечают, что она пока не забыла своего бывшего возлюбленного Жерара Пике, с которым со скандалом развелась после того, как у него появилась похожая на нее любовница. После разрыва Шакира часто публично говорила об отношениях с Пике и отмечала, что она хотела семью на всю жизнь и была очень разочарована предательством любимого. Шакира даже планировала выпустить документальный фильм о жизни "после Жерара Пике". Поклонники певицы при этом считают, что она слишком зациклилась на Пике и ей пора оставить его в прошлом.

А раньше мы писали, что полиция арестовала сталкера Шакиры.