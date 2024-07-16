Шакіру жорстко розкритикували за виступ під час фіналу Кубка Америки

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Хвиля критики раптово обрушилася на співачку Шакіру, яка виступила на стадіоні Hard Rock Stadium у Майамі у перерві перед початком фінального матчу Кубка Америки — 2024. Через виступ співачки перерву замість традиційних 15 хвилин продовжили до 25, і багатьом це не сподобалося.

Про це пише ESPN.

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Виступом колумбійської співачки обурився головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренцо: "Не знаю, добре це чи погано, коли змінюються правила змагань для обох команд, але я хотів би, щоб все було як завжди. Коли ми запізнилися лише на одну хвилину, нас дискваліфікували. Тепер же через шоу ми запізнюємося на п'ять хвилин. Гравці можуть замерзнути, але це з обох сторін".

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Співачка Шакіра під час фіналу Кубка Америки. Фото: Reuters

Співачка Шакіра під час виступу. Фото: Reuters

Переможцем Кубка Америки цього року стала Аргентина, попри те, що їхня головна зірка Ліонель Мессі був замінений у другому таймі через травму і не зміг стримати сльози.

Також друзі Шакіри турбуються за неї на тлі нового роману із зіркою серіалу "Емілі в Парижі" Люсьєна Лавісконта. За словами інсайдерів, актор зустрічається зі співачкою лише заради популярності.

Близькі Шакіри також зазначають, що вона поки не забула свого колишнього коханого Жерара Піке, з яким зі скандалом розлучилася після того, як у нього з'явилася схожа на неї коханка. Після розриву Шакіра часто публічно говорила про стосунки з Піке і наголошувала, що вона хотіла сім'ю на все життя і була дуже розчарована зрадою коханого. Шакіра навіть планувала випустити документальний фільм про життя "після Жерара Піке". Шанувальники співачки при цьому вважають, що вона надто зациклилася на Піке і їй час залишити його в минулому.

А раніше ми писали, що поліція заарештувала сталкера Шакіри.