Дженнифер Лопес считает, что Бен Аффлек не заслуживает ее.

Звездные супруги Бен Аффлек и Дженнифер Лопес. Фото: instagram/extratv

Примирение между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес с каждым днем становится все менее вероятным. Слухи об их разводе подогревают инсайдеры из близкого окружения звезд.

Об этом пишет Page Six.

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Источник из окружения пары рассказал, что певица остается "под впечатлением" от своего мужа. Она начала лето "здоровья, счастья и радости" для себя и своей семьи.

"Ничто не может сломать ее дух. Она хочет провести лето, полное веселья и смеха", — говорит инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес близки к разводу. Фото: instagram/extratv

Ранее мы писали, что брак Джей Ло и Бена Аффлека закончился несколько месяцев назад. Фанаты звезды поверили в это, когда певица опубликовала в соцсетях клип 2021 на песню "Cambia el Paso".

У него речь идет о "ее жизни теперь лучше без нее. Ей никто не нужен, чтобы чувствовать себя хорошо. Она не терпит неудач".

Также, по словам инсайдера, Лопес убеждена, что он не заслуживает ее. Потому продолжает наслаждаться отдыхом.

Напомним, что пара время от времени снова надевает кольца. Также Бен Аффлек потерял свою последнюю поддержку — бывшую жену.