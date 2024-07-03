Бен Аффлек залишився без головної підтримки на тлі чуток про розлучення

Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Акторка Дженніфер Гарнер прийняла свідоме рішення відступити від "цирку" навколо шлюбу її колишнього чоловіка Бена Аффлека з Дженніфер Лопес. Інсайдери стверджують, що поточна ситуація розкрила в актриси "болючі" спогади.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Бен Аффлек залишився без підтримки колишньої дружини

Гарнер і Аффлек, який нещодавно "перевіз свої речі" з особняка вартістю 60 мільйонів доларів, який він ділить із Лопес, були зображені разом останніми тижнями на тлі зростаючих припущень, що його дворічний шлюб закінчився. Інсайдери раніше розкривали, як Гарнер виконувала роль "радника" для пари, коли вона відчайдушно намагалася допомогти їм вирішити їхні проблеми, але тепер джерела стверджують, що актриса вирішила повністю відсторонитися.

"Зрештою Джен сказала: "Вибачте, розберіться самі. Це почало ставати для неї надто болісним, тому що викликало багато спогадів про їхнє розлучення", — розповів інсайдер.

Аффлек і Гарнер, які є батьками 18-річної Вайолет, 15-річної Фінн (раніше відомої як Серафіна) і 12-річного Семюеля, раніше були одружені з 2005 року до 2018 року.

Останніми тижнями Гарнер важко згадати про власне заміжжя та подальший розрив із Аффлеком, і, незважаючи на те, наскільки вона піклується про Лопес, вона більше не хоче бути так сильно залучена.

Актор Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

"Протягом усього їхнього шлюбу були моменти, коли Джен відчувала себе другою після Джей Ло, хоча між нею та Беном роками не було спілкування. Вона була здивована тим, наскільки публічним він став, коли вони возз’єдналися, тому що він завжди був людиною, яка хотіла бути подалі від уваги, коли вони одружилися. Джен відкрила Джей Ло свій дім і своє життя. Вона піклується про Джей Ло, про їхніх дітей і про те, як це вплине на них усіх. Але врешті-решт це не цирк, і вона закінчила грати роль шлюбного радника для свого колишнього чоловіка та його дружини", — сказав інсайдер.

Відмова Гарнер відбулася через кілька днів після того, як її наречений бізнесмен Джон Міллер втомився від того, наскільки вона залучена в спроби "виправити" шлюб Аффлека.

"Джон хоче, щоб Бен був у порядку, але це не обов’язок його дівчини грати для нього няню", — сказав інсайдер минулого місяця.

Нагадаємо, відомий друг Аффлека попереджав його про розлучення з Лопес. А раніше друзі Аффлека розповіли, про його головну підтримку.