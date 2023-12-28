Шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка" — что получилось
Заслуженный артист Украины, певец Гарик Кричевский, решил перевести все русскоязычные песни на украинский. За помощью он обратился к композитору, певцу Евгению Рыбчинскому. Первым он перевел хит "Киевлянка".
Об этом Евгений Рыбчинский рассказал в своих соцсетях.
Новая версия хита Гарика Кричевского
Рыбчинский отметил, что в репертуаре 60-летнего шансонье есть всего несколько украиноязычных композиций. Недавно Кричевский позвонил композитору и попросил о помощи в переводе, потому что у него не шла рифма. Откладывать в дальний ящик это дело Евгений не стал и презентовал обновленную версию хита.
Так, в оригинальной версии в припевах упоминаются путана, воровка и цыганка. В обновленном варианте присутствует следующая лирика:
"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко!
Не повія із Москви, не польська панночка,
А усміхнена вродлива україночка,
Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!".
В комментариях подписчики Рыбчинского отметили, что обновленная версия хита куда лучше предыдущей. В публикации Евгений рассказал и о проблемах со здоровьем у Гарика Кричевского.
"Началась полномасштабная интервенция и у Гарика произошел микроинфаркт — он до последнего не мог поверить в вероломство рашистов. Едва откачали. А как исполнилось 60 Гарик поехал лечиться в ФРГ", — сообщил композитор.
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