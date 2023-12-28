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Шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка" — что получилось

28 декабря 2023 22:50
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Шансонье Гарику Кричевскому перевели его хит "Киевлянка" — что получилось
Певец Гарик Кричевский. Фото: Instagram/garikkrichevskyi
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Заслуженный артист Украины, певец Гарик Кричевский, решил перевести все русскоязычные песни на украинский. За помощью он обратился к композитору, певцу Евгению Рыбчинскому. Первым он перевел хит "Киевлянка".

Об этом Евгений Рыбчинский рассказал в своих соцсетях.

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Новая версия хита Гарика Кричевского

Рыбчинский отметил, что в репертуаре 60-летнего шансонье есть всего несколько украиноязычных композиций. Недавно Кричевский позвонил композитору и попросил о помощи в переводе, потому что у него не шла рифма. Откладывать в дальний ящик это дело Евгений не стал и презентовал обновленную версию хита.

Так, в оригинальной версии в припевах упоминаются путана, воровка и цыганка. В обновленном варианте присутствует следующая лирика:

"Ой, киянка, ти киянка, ой кияночко!

Не повія із Москви, не польська панночка,

А усміхнена вродлива україночка,

Ой, киянка, ти киянка, моя квіточка!".

В комментариях подписчики Рыбчинского отметили, что обновленная версия хита куда лучше предыдущей. В публикации Евгений рассказал и о проблемах со здоровьем у Гарика Кричевского.

"Началась полномасштабная интервенция и у Гарика произошел микроинфаркт — он до последнего не мог поверить в вероломство рашистов. Едва откачали. А как исполнилось 60 Гарик поехал лечиться в ФРГ", — сообщил композитор.

Композитор. певец Евгений Рыбчинский. Фото: Facebook/ERibchinskiy

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова спела вместе со старшей дочерью и автором хита "Королева ночи". Также мы рассказывали, что Jerry Heil представила авторскую щедровку.

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