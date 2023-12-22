Jerry Heil презентувала авторську щедрівку

Співачка Jerry Heil. Фото: менеджмент артистки

Співачка та авторка пісень Jerry Heil (Яна Шемаєва) випустила автентичну авторську щедрівку з символічною назвою "МАЛАНКА". Адже другий Святий вечір в нашій країні називають Щедрий вечір або Маланка.

Про це Новини.LIVE повідомляє менеджер артистки.

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Щедрівка від Jerry Heil

За словами Яни, в новому треці вона поєднує і сьогодення і минуле. А саме часи маланкування, розповівши в другому куплеті традиції нашого народу на Щедрий вечір, про те, що водили Маланку до хати, давали горішки та щедрували.

"Це своєрідна українська мантра, яка возносить слухача і водночас заземляє автентичним звучанням. Приспів хоч і звучить, як народна пісня, але є авторським, тому що я вважаю: етнос живий, доки живі традиції — а вони лиш доти по-справжньому живі, поки народна творчість твориться", — прокоментувала прем’єру Jerry Heil.

У відеокліпі до треку поєднано сучасні елементи життя української столиці та традиції маланкування з його колоритом, костюмами та вайбом.

"Ціль відео — демонструвати, що традиції можуть існувати лиш тоді, коли адаптуються до сучасного світу та продовжують мати зміст", — зазначає артистка.

У першому куплеті 28-річна представниця українського шоу-бізнесу співає про сьогодення. Тяжка зима, до якої неможливо, здавалося, звикнути, але вже вдруге народ знаходить в собі моральні сили навіть накрити стіл на дванадцять страв і подякувати Богу та ЗСУ за настання Нового року.

"Другий куплет — це вже дійсно народна щедрівка. І це справді — цінність та рідкість, адже всі твори, що нагадували нашому народу про справжнє коріння та традиції, винищувалося радянською владою", — підсумувала Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil заінтригувала масштабом майбутнього виступу на Нацвідборі на "Євробачення-2024". Також ми розповідали, що alyona alyona, Jerry Heil і KOLA випустили новий трек на Різдво.