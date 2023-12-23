Оля Полякова заспівала разом зі старшою донькою — відео

Співачки Оля та Маша Полякови з сонграйтеркою Ольгою Бажаною. Фото: менеджмент артистки

Співачка Оля Полякова зі старшою донькою Марією та авторкою хітів "Королева ночі", "Дякую", Ольгою Бажаною представили нову пісню до зимових свят.

Відео з’явилось на YouTube-каналі Полякової.

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На передодні свят Оля Полякова випустила святкову відео листівку на композицію "Різдвяна". Пісню Полякова записала разом з відомою хітмейкеркою Ольгою Бажаною та своєю старшою дочкою Марією. Дівчина є студенткою композиторського відділення Національної музичної академії імені П.І Чайковського та має власний гурт "Шви".

У відеороботі артистки приміряли ніжні образи і кожна поділилася своїми різдвяними бажаннями. Так, Оля Полякова просить Бога, щоб люди не розставалися, а щастя знайшло дорогу в дім кожного. Її дочка Маша загадує, щоб у світі перемогло добро і люди плакали лише від щастя. А Ольга Бажана мріє, щоб нарешті настав мир.

"У відеороботі кожна з нас поділилася своїми різдвяними бажаннями. Нехай усі здійсняться", — прокоментувала прем’єру Оля Полякова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова показала виступ своєї старшої доньки та її рок-гурту. Також ми розповідали, що Маша Полякова в екзотичному куточку влаштувала фотосесію у бікіні.