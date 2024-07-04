Счастливая Моника Белуччи посетила кинопремию со звездным женихом

Актриса Моника Белуччи и режиссер Тим Бертон. Фото: WireImage

Актриса Моника Беллуччи появилась в прозрачном макси-пальто со своим партнером Тимом Бертоном на 64-й церемонии награждения Globo d'Oro в Риме, Италия. 59-летняя актриса с женихом держались за руки и излучали нежность перед фотографами.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса поразила элегантным выходом в слегка прозрачном пальто, а под ним надела черные колготки и платье. Ее образ был дополнен кожаной сумочкой с шипами, босоножками на каблуке и золотым ожерельем-колье с кольцом. Globo d'Oro — это итальянский аналог голливудского Золотого глобуса. Моника была награждена легендарной премией за невероятную карьеру ("Premio Alla Carriera") на своей родине.

Актриса Моника Белуччи и режиссер Тим Бертон. Фото: WireImage

Актриса Моника Белуччи на сцене получает премию. Фото: WireImage

Белуччи и Бертон позировали на красной дорожке для снимков. Режиссер не мог удержать руки от актрисы, нежно склонившись на нее, чтобы погладить ее по щеке.

Моника раньше была замужем за актером Венсаном Касселем, а Тим был женат на звезде Хелене Бонэм Картер. Беллуччи подтвердила отношения с режиссером в интервью Elle France в июне 2023 года.

"Что я могу сказать...Во-первых, я рада, что встретила этого мужчину. Это одна из тех встреч, которые редко бывают в жизни...Я знаю этого мужчину, я его люблю, а сейчас я собираюсь встретиться с режиссером", — говорила Моника, снявшаяся в фильме Бертона.

Актриса сыграла в фильме "Битлджус 2" в Лондоне и была восторге от видения режиссера.

"Я люблю Тима. Я очень уважаю Тима Бертона. Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, будто мы можем превратить наши темные аспекты в нечто яркое. Об этом много говорят в фильмах Тима Бертона", — говорит звезда.

Моника и Тим впервые встретились 16 лет назад, но, как говорится, начали романтические отношения после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре 2022 года.

Напомним, Моника Белуччи снялась для модного глянца. А раньше мы писали, что дочь Моники Белуччи продефилировала на модном показе.