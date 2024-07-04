Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Счастливая Моника Белуччи посетила кинопремию со звездным женихом arrow

Счастливая Моника Белуччи посетила кинопремию со звездным женихом

4 июля 2024 09:09
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Счастливая Моника Белуччи посетила кинопремию со звездным женихом
Актриса Моника Белуччи и режиссер Тим Бертон. Фото: WireImage
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Моника Беллуччи появилась в прозрачном макси-пальто со своим партнером Тимом Бертоном на 64-й церемонии награждения Globo d'Oro в Риме, Италия. 59-летняя актриса с женихом держались за руки и излучали нежность перед фотографами.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Моника Белуччи вышла на красную дорожку в прозрачном наряде

Актриса поразила элегантным выходом в слегка прозрачном пальто, а под ним надела черные колготки и платье. Ее образ был дополнен кожаной сумочкой с шипами, босоножками на каблуке и золотым ожерельем-колье с кольцом. Globo d'Oro — это итальянский аналог голливудского Золотого глобуса. Моника была награждена легендарной премией за невероятную карьеру ("Premio Alla Carriera") на своей родине.

 

Счастливая Моника Белуччи посетила кинопремию со звездным женихом - фото 1
Актриса Моника Белуччи и режиссер Тим Бертон. Фото: WireImage

 

Актриса Моника Белуччи на сцене получает премию
Актриса Моника Белуччи на сцене получает премию. Фото: WireImage

 

Белуччи и Бертон позировали на красной дорожке для снимков. Режиссер не мог удержать руки от актрисы, нежно склонившись на нее, чтобы погладить ее по щеке.

Моника раньше была замужем за актером Венсаном Касселем, а Тим был женат на звезде Хелене Бонэм Картер. Беллуччи подтвердила отношения с режиссером в интервью Elle France в июне 2023 года.

"Что я могу сказать...Во-первых, я рада, что встретила этого мужчину. Это одна из тех встреч, которые редко бывают в жизни...Я знаю этого мужчину, я его люблю, а сейчас я собираюсь встретиться с режиссером", — говорила Моника, снявшаяся в фильме Бертона.

Актриса сыграла в фильме "Битлджус 2" в Лондоне и была восторге от видения режиссера.

"Я люблю Тима. Я очень уважаю Тима Бертона. Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, будто мы можем превратить наши темные аспекты в нечто яркое. Об этом много говорят в фильмах Тима Бертона", — говорит звезда.

Моника и Тим впервые встретились 16 лет назад, но, как говорится, начали романтические отношения после того, как увидели друг друга на кинофестивале Люмьер в Лионе в октябре 2022 года.

Напомним, Моника Белуччи снялась для модного глянца. А раньше мы писали, что дочь Моники Белуччи продефилировала на модном показе.

Моника Беллуччи зарубежные звезды звезды звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно