Щаслива Моніка Белуччі завітала на кінопремію із зірковим нареченим

Акторка Моніка Белуччі та режисер Тім Бертон. Фото: WireImage

Акторка Моніка Беллуччі з'явилася у прозорому максі-пальто зі своїм партнером Тімом Бертоном на 64-й церемонії нагородження Globo d'Oro в Римі, Італія. 59-річна актриса з нареченим трималися за руки та випромінювали ніжність перед фотографами.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка вразила елегантним виходом у злегка прозорому пальто, а під ним вдягнула чорні колготки та сукню. Її образ був доповнений шкіряною сумочкою із шипами, босоніжками на підборах та золотим намистом-кольє з каблучкою. Globo d'Oro — це італійський аналог голлівудського Золотого глобуса. Моніка була нагороджена легендарною нагородою за неймовірну кар’єру ("Premio Alla Carriera") на своїй батьківщині.

Акторка Моніка Белуччі та режисер Тім Бертон. Фото: WireImage

Акторка Моніка Белуччі на сцені отримує премію. Фото: WireImage

Белуччі та Бертон трималися за руки, позували на червоній доріжці для знімків. Режисер не міг утримати руки від актриси, ніжно схилившись на неї, щоб погладити її по щоці.

Моніка раніше була заміжня з актором Венсаном Касселем, а Тім, який був одружений з зіркою Геленою Бонем Картер. Белуччі підтвердила стосунки з режисером в інтерв’ю Elle France у червні 2023 року.

"Що я можу сказати...По-перше, я рада, що зустріла цього чоловіка. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті...Я знаю цього чоловіка, я його люблю, а зараз я збираюся зустрітися з режисером", — говорила Моніка, яка знялась у фільму Бертона.

Акторка зіграла у фільмі "Бітлджус 2" у Лондоні та захопилася баченням режисера.

"Я люблю Тіма. Я дуже поважаю Тіма Бертона. Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, ніби ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось яскраве. Про це багато говорять у фільмах Тіма Бертона", — говорить зірка.

Моніка та Тім вперше зустрілися 16 років тому, але почали романтичні стосунки після того, як побачили один одного на кінофестивалі Люм’єр у Ліоні в жовтні 2022 року.

Нагадаємо, Моніка Белуччі знялась для модного глянцю. А раніше ми писали, що дочка Моніки Белуччі продефілювала на модному показі.