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Донька Моніки Белуччі у стильному образі дефілювала на показі відомого бренду

12 червня 2024 13:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Моніки Белуччі у стильному образі дефілювала на показі відомого бренду
Модель Дева Кассель. Фото: instagram.com/devacassel/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя, Дева Кассель, взяла участь у модному показі бренду JACQUEMUS. Красуня у білосніжному вбранні та стильних окулярах продефілювала подіумом.

Фото Дева засвітила у соціальній мережі.

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Дева разом з іншими моделями пройшлася подіумом з нагоди 15-річчя бренду. Дівчина особисто привітала JACQUEMUS з днем народження.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Deva Cassel (@devacassel)

 

"Велике спасибі за те, що ви робите кожне шоу таким особливим. Ви збираєте дивовижних людей у ​​дивовижних місцях, у чудовому одязі, і я думаю, що можу говорити від імені кожного, коли скажу, що ви надихаєте нас усіх своєю добротою, креативністю та талантом. Дуже вдячна бути частиною цього…з 15-річчям!", — підписала допис Дева.

У коментарях фоловери засипали модель компліментами: "Прекрасна", "донька королеви краси", "найгарніша у світі".

Дева Кассель активно розвиває кар'єру в індустрії моди. Вона вже встигла співпрацювати з багатьма відомими брендами та прикрасити обкладинки таких журналів, як Vogue та Elle. Зіркові батьки всіляко підтримують починання Деви — регулярно відвідують модні покази та зйомки, в яких вона бере участь, а також коментують її фото у соцмережах.

Нагадаємо, нова обраниця Венсана Касселя роздяглась під час відвертої зйомки. А раніше дочка Моніки Белуччі знялась у фотосесії у стилі цирку.

Діва Кассель
зірки
мода-2024
Моніка Беллуччі

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