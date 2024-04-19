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Еще одну известную книгу Джоан Роулинг экранизируют

19 апреля 2024 21:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Книгу Джоан Роулинг "Рождественская свинка" экранизируют.
Британская писательница Джоан Роулинг. Фото: Debra Hurford Brown
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Автор франшизы о приключениях "Гарри Поттера" Джоан Роулинг предоставила право на экранизацию еще одной своей книги. Кинокоманда взялась за "Рождественскую свинку".

Об этом пишет Variety.

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Книгу Джоан Роулинг "Рождественская свинка" экранизируют

Это первая детская книга, написанная писательницей после цикла о "Гарри Поттере". Производство по ее экранизации уже началось. Проект на первых стадиях разработки, поэтому пока неизвестно в каком формате будет реализован сюжет.

"Рождественская свинка" — это история о мальчике Джеке, который накануне Рождества теряет свою любимую игрушку — поросенка по кличке Пок. Поэтому храбрый герой отправляется на его поиски.

"Трогательная история о любви ребенка к самому дорогому, и о том, как далеко он готов пойти, чтобы найти это самое дорогое. Сказка для всей семьи от автора серии о Гарри Поттере и Икабоге. Один мальчик и его игрушка вот-вот изменят все...", — говорится в описании книги.

Книга Джоан Роулинг "Рождественская свинка". Фото: t.me/ababahalamaha
Книга Джоан Роулинг "Рождественская свинка". Фото: t.me/ababahalamaha

Детскую книгу "Рождественская свинка" от Джоан Ролинг презентовали 12 октября 2021 года. В этот день книгу одновременно опубликовали во многих странах мира, включая Украину. По мнению издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" , это стало уникальным всемирным издательским феноменом.

"Рождественская Свинка" — трогательная остросюжетная история, адресованная самым молодым школьникам, однако ее восторженно "проглотит" целая семья, ведь ее написала лучшая повествовательница мира", — прокомментировали резонансное событие представители издательства.

Напомним, писательница Джоан Роулинг шокировала признанием — она не может несколько простить Дэниеля Рэдклифа. Также недавно вышел трейлер фильма, сюжет которого напоминает историю Гарри Поттера.

кино
писатели
книги
Гарри Поттер
Великобритания
Джоан Роулинг

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