Еще одну известную книгу Джоан Роулинг экранизируют
Автор франшизы о приключениях "Гарри Поттера" Джоан Роулинг предоставила право на экранизацию еще одной своей книги. Кинокоманда взялась за "Рождественскую свинку".
Об этом пишет Variety.
Книгу Джоан Роулинг "Рождественская свинка" экранизируют
Это первая детская книга, написанная писательницей после цикла о "Гарри Поттере". Производство по ее экранизации уже началось. Проект на первых стадиях разработки, поэтому пока неизвестно в каком формате будет реализован сюжет.
"Рождественская свинка" — это история о мальчике Джеке, который накануне Рождества теряет свою любимую игрушку — поросенка по кличке Пок. Поэтому храбрый герой отправляется на его поиски.
"Трогательная история о любви ребенка к самому дорогому, и о том, как далеко он готов пойти, чтобы найти это самое дорогое. Сказка для всей семьи от автора серии о Гарри Поттере и Икабоге. Один мальчик и его игрушка вот-вот изменят все...", — говорится в описании книги.
Детскую книгу "Рождественская свинка" от Джоан Ролинг презентовали 12 октября 2021 года. В этот день книгу одновременно опубликовали во многих странах мира, включая Украину. По мнению издательства "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" , это стало уникальным всемирным издательским феноменом.
"Рождественская Свинка" — трогательная остросюжетная история, адресованная самым молодым школьникам, однако ее восторженно "проглотит" целая семья, ведь ее написала лучшая повествовательница мира", — прокомментировали резонансное событие представители издательства.
Напомним, писательница Джоан Роулинг шокировала признанием — она не может несколько простить Дэниеля Рэдклифа. Также недавно вышел трейлер фильма, сюжет которого напоминает историю Гарри Поттера.
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