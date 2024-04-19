Книгу Джоан Роулінг "Різдвяна свинка" екранізують — деталі

Британська письменниця Джоан Роулінг. Фото: Debra Hurford Brown

Авторка франшизи про пригоди "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг надала права на екранізацію ще однією своєї книги. Кінокоманда взялась за "Різдвяну свинку".

Про це пише Variety.

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Книгу Джоан Роулінг "Різдвяна свинка" екранізують

Це перша дитяча книга, яку написала письменниця після циклу про "Гаррі Поттера". Виробництво щодо її екранізації вже розпочалось. Проєкт на перших стадіях розробки, тому поки що невідомо в якому саме форматі буде реалізований сюжет.

"Різдвяна свинка" — це історія про хлопчика Джека, який напередодні Різдва втрачає свою улюблену іграшку — порося на прізвисько Пок. Тому хоробрий герой вирушає на його пошуки.

"Зворушлива історія про любов дитини до найдорожчого, і про те, як далеко вона піде, щоб знайти це найдорожче. Казка для всієї родини від автора серії про Гаррі Поттера та Ікабога. Один хлопчик і його іграшка ось-ось змінять усе...", — йдеться в описі книги.

Книга Джоан Роулінг "Різдвяна свинка". Фото: t.me/ababahalamaha

Дитяча книжка "Різдвяна свинка" від Джоан Ролінґ вийшла у світ 12 жовтня 2021. Цього дня книжку одночасно опублікували у багатьох країнах світу, включно з Україною. На думку видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", це стало унікальним всесвітнім видавничим феноменом.

"Різдвяна Свинка" — зворушлива гостросюжетна історія, адресована наймолодшим школярам, проте її захоплено "проковтне" ціла родина, адже її написала найкраща оповідачка світу", — прокоментували резонансну подію представники видавництва.

Нагадаємо, письменниця Джоан Роулінг шокувала зізнанням — вона не може дещо пробачити Денієлю Редкліфу. Також нещодавно вийшов трейлер фільму, сюжет якого нагадує історію "Гаррі Поттера".