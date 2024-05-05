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Что думают конкурсанты Евровидения о песне Alyona Alyona и Jerry Heil — видео

5 мая 2024 21:53
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик
Главный редактор
Что думают конкурсанты Евровидения о песне Alyona Alyona и Jerry Heil
Представительница Албании на Евровидении-2024 Бесса. Фото: Новини.LIVE
4c303774-2797-42b4-7a8c-e19a2b2eb400 - Елена Халик
Елена Халик
Главный редактор

Звезды на Евровидении-2024 массово поддерживают представительниц Украины alyona alyona & Jerry Heil. Они уже выучили наизусть конкурсную песню "Teresa & Maria" и считают ее замечательной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает детали из Мальме.

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Конкурсанты песенного конкурса Евровидения-2024 уже прошлись по бирюзовой дорожке. Стильно одетые, с ярким макияжем и невероятным настроением они поделились своими мыслями о конкурсной песне Украины — "Teresa & Maria".

"Очень мощная. Я ее слушала немало раз. Мы любим Украину. Как брата или сестру. Я все время слышу об Украине и чувствую гордость за вас" , — рассказала певица из Сакартвело Нуца Бузаладзе.

Представительница Сакартвело, Нуца Бузаладзе. Фото:
Представительница Сакартвелло Нуца Бузаладзе. Фото: Новини.LIVE

Представители Норвегии рок-группа Gåte очень впечатлены номером alyona alyona & Jerry Heil. Когда они посмотрели его на репетиции, у них на глазах выступили слезы.

"Когда она поднимается на гору — это удивительно. Это вызывает слезы и действительно сильно", — поделились эмоцами участники группы Gåte.

Представители Норвегии рок-группа Gåt. Фото: Новости.
Представители Норвегии рок-группа Gåt. Фото: Новини.LIVE

Практически все участники конкурса смогли спеть украинскую песню "Teresa & Maria". Они считают ее мощной и очень искренней. Многие звезды откровенно выражают свою поддержку Украине.

Напомним, alyona alyona & Jerry Heil рассказали свои впечатления от открытия Евровидения-2024. Также мы показывали, что интересное происходит за кулисами конкурса.

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