Что покажут по телевидению на Рождество

Певица Джамала в проекте "Рождество. Ты не один". Фото: телеканал "1+1"

В этом году впервые Рождество в нашей стране официально празднуют перед Новым Годом — 25 декабря. Несмотря на полномасштабную войну и производство национального телемарафона, продюсеры подготовили немало сюрпризов для украинцев на праздник. Кроме душевных разговоров, Сочельника и обмена подарками, он не проходит без просмотра любимых фильмов и телепрограмм.

Новини.LIVE расскажет, что посмотреть в Сочельник и на Рождество на голубых телеэкранах.

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В этот Сочельник на телеканале "1+1 Україна" зрителей ждет особая праздничная премьера проекта "Рождество. Ты не один". Он объединил героев нового времени, артистов, ведущих, волонтеров, а вместе с ними всех украинцев, чтобы вместе встретить Рождество. Знаковой локацией для съемок стала национальная святыня Софийский собор. Начало трансляции — 24 декабря, 21:00

Проект погрузит зрителей в украинскую историю и рождественские традиции. Колядки и щедривки зазвучат по-новому, известные и любимые хиты наполнятся рождественскими мотивами. Выступления звезд будут совмещены с теплыми разговорами, с известными героями и гостями в камерной атмосфере.

В проекте "Рождество. Ты не один" зрители увидят выступления Джамалы, Верки Сердючки, Нади Дорофеевой, Артема Пивоварова, Юлии Саниной и оркестра НАОНИ, Дмитрия Монатика, KOLА, ROXOLANA, Макса Барских, группы KAZKA, Тони Матвиенко и хора Г. Веревки, Jerry Heil, победителя шоу "Голос країни-13" PTASHKIN и оркестра Почетного караула отдельного Президентского полка им. Б. Хмельницкого, ONUKA и многих других звезд.

Верка Сердючка и бэнд. Фото: телеканал "1+1"

За несколько часов до этого в 17:30 пройдет премьера исторической драмы "Щедрик". Это история о трех семьях, живущих под одной крышей на грани столкновения империй, в тупике оккупации и ловушке Второй мировой войны. Украинская, еврейская и польская семьи все равно почувствовали на себе притеснения как Третьего Рейха, так и карательного режима СССР.

В безысходности порабощения украинская семья принимает к себе детей, родители которых стали жертвами оккупантов, и самоотверженно оберегает их, как собственную дочь Ярославу. Девочка больше всего мечтает примирить весь мир благодаря украинскому "Щедрику", который пытаются стереть из памяти. Но слова праздничной песни ведут к свету в сплошном мраке немецкого и советского порабощения.

В то же время, на телеканале "ТЕТ" в 19:00 покажут новый эпизод патриотического шоу "Я люблю Украину". Две команды звезд, капитанами которых станут Владимир Дантес и Юрий Ткач, будут соревноваться друг с другом, отвечая на вопросы о культуре, политике, традициях и украинских известных людях. Всех рассудит ведущая проекта, актриса Ксения Мишина.

Телеканал СТБ порадует телезрителей многими сериями проекта "Супермама", а начиная с 18:00 и до 22:00 будет транслировать сериал "Деда Мороза не бывает". По сюжету молодой латвийский бизнесмен Александрс после пяти лет неудачной супружеской жизни наконец-то разводится и перебирается в Украину, где хочет наладить текстильное производство.

В канун Нового года он начинает искать соответствующую женщину, которая согласится на фиктивный брак, чтобы получить вид на жительство. Выбор падает на обаятельную Дану, которую мужчина случайно встретил на улице. Девушка в свою очередь планирует удочерить из детдома маленькую девочку, но не может этого сделать без свидетельства о браке. Деловое сотрудничество постепенно перерастает в настоящую любовь.

Что касается "Нового канала", то в его сетке вещания заявлены две части франшизы "Фантастические звери и места их обитания", снятые на основе одноименной книги британской писательницы Джоан Роллинг (франшиза о Гарри Поттере).

Телепрограмма на Рождество, 25 декабря

По большей части, на праздник телеканалы покажут семейные фильмы, анимационные фильмы и программы собственного производства. Так, на "Новом канале" в день выйдут культовые мультфильмы "Красавица и чудовище" и "Корпорация монстров". А начиная с 19:00, зрителей ждет трансляция хита "Маска" с Джимом Керри.

Напомним, ранее мы писали, что Европа профинансирует съемки 18 украинских фильмов. Также мы рассказывали, какие фильмы вышли в кинопрокат на этой неделе.