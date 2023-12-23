Що покажуть по телебаченню на Різдво

Співачка Джамала в проєкті "Різдво. Ти не один". Фото: телеканал "1+1"

Цього року вперше Різдво в нашій країні офіційно святкують до Нового Року — 25 грудня. Попри повномасштабну війну та виробництво національного телемарафону продюсери підготували чимало сюрпризів для українців на свято. Окрім душевних розмов, Святвечора та обміну подарунками, воно не проходить без перегляду улюблених фільмів та телепрограм.

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Цього Святвечора на телеканалі "1+1 Україна" на глядачів чекає особлива святкова прем’єра проєкту "Різдво. Ти не один". Він об’єднав героїв нового часу, артистів, ведучих, волонтерів, а разом з ними — усіх українців, аби разом зустріти Різдво. Знаковою локацією для зйомок стала національна святиня — Софійський собор. Початок трансляції — 24 грудня, 21:00

Проєкт занурить глядачів в українську історію та різдвяні традиції. Колядки та щедрівки зазвучать по-новому, відомі ж і найулюбленіші хіти наповняться різдвяними мотивами. Виступи зірок будуть поєднані з теплими розмовами, з відомими героями та гостями у камерній атмосфері.

У проєкті "Різдво. Ти не один" глядачі побачать виступи Джамали, Вєрки Сердючки, Наді Дорофєєвої, Артема Пивоварова, Юлії Саніної та оркестру НАОНІ, Дмитра Монатіка, KOLА, ROXOLANA, Макса Барських, гурту KAZKA, Тоні Матвієнко та хору ім. Г. Верьовки, Jerry Heil, переможця шоу "Голос країни-13" PTASHKIN та оркестру Почесної варти окремого Президентського полку ім.Б. Хмельницького, ONUKA і багатьох інших зірок.

Вєрка Сердючка та бенд. Фото: телеканал "1+1"

За декілька годин до цього, о 17:30, пройде прем’єра історичної драми "Щедрик". Це історія про три родини, які живуть під одним дахом на межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни. Українська, єврейська та польська сім’ї однаково відчули на собі утиски як Третього Рейху, так і карального режиму СРСР.

У безвиході поневолення українська родина приймає до себе дітей, батьки яких стали жертвами окупантів, та самовіддано оберігає їх, наче власну донечку Ярославу. Дівчинка понад усе мріє примирити увесь світ завдяки українському "Щедрику", який намагаються стерти з її пам'яті. Та слова святкової пісні ведуть до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Водночас на телеканалі "ТЕТ" о 19:00 покажуть новий епізод патріотичного шоу "Я люблю Україну". Дві команди зірок, капітанами яких стануть Володимир Дантес та Юрій Ткач, змагатимуться одна з одною, відповідаючи на запитання про культуру, політику, традиції та українських відомих людей. Всіх розсудить ведуча проєкту, акторка Ксенія Мішина.

Телеканал СТБ ж потішить телеглядачів багатьма серіями проєкту "Супермама", а починаючи з 18:00 і до 22:00 транслюватиме серіал "Діда Мороза не буває". За сюжетом, молодий латвійський бізнесмен Олександрс після п'яти років невдалого подружнього життя нарешті розлучається та перебирається до України, де хоче налагодити текстильне виробництво.

Напередодні Нового року він починає шукати відповідну жінку, яка погодиться на фіктивний шлюб, щоб отримати посвідку на проживання. Вибір падає на привабливу Дану, яку чоловік випадково зустрів на вулиці. Дівчина своєю чергою планує удочерити з дитбудинку маленьку дівчинку, але не може цього зробити без свідоцтва про шлюб. Ділове співробітництво поступово переростає у справжнє кохання.

Щодо "Нового каналу", то в його сітці мовлення заявленні дві частини франшизи "Фантастичні звірі і де їх шукати", які зняті на основі однойменної книги британської письменниці Джоан Ролінг (франшиза про Гаррі Поттера).

Телепрограма на Різдво, 25 грудня

Здебільшого, на свято телеканали покажуть сімейні фільми, анімаційні фільми та програми власного виробництва. Так, на "Новому каналі" в день вийдуть культові мультфільми "Красуня та чудовисько" та "Корпорація монстрів". А починаючи з 19:00, на глядачів чекає трансляція хіта "Маска" з Джимом Керрі.

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