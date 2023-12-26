Чтобы сняться в фильме "Один дома", Трамп использовал шантаж — Business Insider

Дональд Трамп в 80-е годы 20 века. Фото: Bernard Gotfryd

Режиссер всеми любимой популярной рождественской ленты "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Крис Коламбус рассказал, как Дональду Трампу досталась роль во второй части фильма.

Этим он поделился в интервью изданию Business Insider.

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Олигарх Дональд Трамп к тому времени владел гостиницей Plaza, в которой проходили съемки фильма. По словам Коламбуса, Трамп разрешил съемку в своем отеле только при одном условии — что он сыграет роль в фильме.

"Он тогда сказал: "Единственный способ использовать Plaza — это если я буду сниматься в фильме". Поэтому мы согласились включить его в фильм", — рассказал в интервью Крис Коламбус.

Кроме этого был объявлен еще и гонорар за съемку в этой гостинице, который кинокомпания также оплатила. Режиссер признался, что думал убрать кадр с Трампом после первого показа фильма. Но из-за неожиданно положительной реакции зрителей решение изменилось.

Дональд Трамп в фильме "Сам дома". Кадр из фильма

"Когда мы показали его впервые, произошла самая странная вещь: люди положительно эмоционировали, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: "Оставьте его в фильме. Это момент для зрителей", — поделился режиссер.

Напомним, стало известно, как на самом деле снимали культовый "Один дома".

Также мы писали, что звезда "Один дома" через 33 года воссоединился со своей киномамой.