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Чтобы сняться в фильме "Один дома", Трамп использовал шантаж — Business Insider

26 декабря 2023 16:56
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Чтобы сняться в фильме "Один дома" Трамп использовал шантаж — Business Insider
Дональд Трамп в 80-е годы 20 века. Фото: Bernard Gotfryd
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Режиссер всеми любимой популярной рождественской ленты "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" Крис Коламбус рассказал, как Дональду Трампу досталась роль во второй части фильма.

Этим он поделился в интервью изданию Business Insider.

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Олигарх Дональд Трамп к тому времени владел гостиницей Plaza, в которой проходили съемки фильма. По словам Коламбуса, Трамп разрешил съемку в своем отеле только при одном условии — что он сыграет роль в фильме.

 

"Он тогда сказал: "Единственный способ использовать Plaza это если я буду сниматься в фильме". Поэтому мы согласились включить его в фильм", — рассказал в интервью Крис Коламбус.

Кроме этого был объявлен еще и гонорар за съемку в этой гостинице, который кинокомпания также оплатила. Режиссер признался, что думал убрать кадр с Трампом после первого показа фильма. Но из-за неожиданно положительной реакции зрителей решение изменилось.

 

Дональд Трамп
Дональд Трамп в фильме "Сам дома". Кадр из фильма

"Когда мы показали его впервые, произошла самая странная вещь: люди положительно эмоционировали, когда Трамп появился на экране. Поэтому я сказал своему редактору: "Оставьте его в фильме. Это момент для зрителей", — поделился режиссер.

Напомним, стало известно, как на самом деле снимали культовый "Один дома".

Также мы писали, что звезда "Один дома" через 33 года воссоединился со своей киномамой.

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