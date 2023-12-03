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Зірка "Сам удома" через 33 роки возз'єднався зі своєю кіномамою

3 грудня 2023 13:45
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зірка "Сам удома" через 33 роки возз'єднався зі своєю кіномамою
Акторка Кетрін О'Гара і актор Макколей Калкін. Фото: Associated Press
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Зірку культового фільму "Один вдома" Макколея Калкіна відзначили на Алеї Слави у Лос Анджелесі. На відкриття зірки на честь актора прийшла його родина, нівіть дві! Справжня — він вперше з'явився на публіці з дружиною і двома синами, а також на важливу подію завітала і кіношна мама — акторка Кетрін О'Гара, яка зіграла маму Кевіна Маккалістера.

Про це повідомляє Associated Press.

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Ностальгічна промова

Для 43-річного актора Макколея Калкіна власна зірка на Голлівудській Алеї Слави — велика справа. Заради такої події через 33 роки актор возз'єднався зі своєю кіномамою 69-річною акторкою Кетрін О'Гарою.

 

Жінка прийшла на захід і підготувала зворушливу промову. Коли виходила на сцену, обняла Макколея, а той назвав її "мамою". 

 

Мої привітання! Ти заслужив цю зірку на голівудській Алеї слави і дякую, що запросив мене, свою несправжню маму, яка залишила тебе самого вдома двічі, розділити цю щасливу мить. Пишаюся тобою!" — сказала акторка.

Вона згадала кумедну історію, коли вперше прийшла подивитися фільм у кінотеатр, а там було два хлопчики, яким треба було вийти з зали, але вони ніяк не могли наважитися, адже не хотіли пропустити сцен з Кевіном. І тільки коли на екрані зявилася мама Кевіна, тобто Кетрін, маленькі глядачі тимчасово покинули залу. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Один вдома" завжди був світовою сенсацією. Причина того, що родини по всьому світу з року в рік передивляються цей фільм всі разом  це все завдяки Макколею Калкіну і його неймовірній грі", — заявила О'Гара.

Вона також згадала, як під час зйомок однієї зі сцен, де треба було сварити Кевіна, акторка так і не змогла сказати одну фразу зі сценарію, адже 10-річний Макколей був такою хорошою дитиною. Проте своїх власних дітей пізніше вона сварила і сильніше, зізналася Кетрін.

Слова колеги розчулили Калкіна настільки, що він заплакав. 

Нагадаємо, зірка фільму "Сам вдома" вперше показав синів та отримав місце на Алеї Слави.

Також ми розповідали, якими стали герої "Сам удома" за 30 років.

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