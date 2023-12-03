Зірка "Сам удома" через 33 роки возз'єднався зі своєю кіномамою

Акторка Кетрін О'Гара і актор Макколей Калкін. Фото: Associated Press

Зірку культового фільму "Один вдома" Макколея Калкіна відзначили на Алеї Слави у Лос Анджелесі. На відкриття зірки на честь актора прийшла його родина, нівіть дві! Справжня — він вперше з'явився на публіці з дружиною і двома синами, а також на важливу подію завітала і кіношна мама — акторка Кетрін О'Гара, яка зіграла маму Кевіна Маккалістера.

Про це повідомляє Associated Press.

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Ностальгічна промова

Для 43-річного актора Макколея Калкіна власна зірка на Голлівудській Алеї Слави — велика справа. Заради такої події через 33 роки актор возз'єднався зі своєю кіномамою 69-річною акторкою Кетрін О'Гарою.

Жінка прийшла на захід і підготувала зворушливу промову. Коли виходила на сцену, обняла Макколея, а той назвав її "мамою".

Мої привітання! Ти заслужив цю зірку на голівудській Алеї слави і дякую, що запросив мене, свою несправжню маму, яка залишила тебе самого вдома двічі, розділити цю щасливу мить. Пишаюся тобою!" — сказала акторка.

Вона згадала кумедну історію, коли вперше прийшла подивитися фільм у кінотеатр, а там було два хлопчики, яким треба було вийти з зали, але вони ніяк не могли наважитися, адже не хотіли пропустити сцен з Кевіном. І тільки коли на екрані зявилася мама Кевіна, тобто Кетрін, маленькі глядачі тимчасово покинули залу.

"Один вдома" завжди був світовою сенсацією. Причина того, що родини по всьому світу з року в рік передивляються цей фільм всі разом — це все завдяки Макколею Калкіну і його неймовірній грі", — заявила О'Гара.

Вона також згадала, як під час зйомок однієї зі сцен, де треба було сварити Кевіна, акторка так і не змогла сказати одну фразу зі сценарію, адже 10-річний Макколей був такою хорошою дитиною. Проте своїх власних дітей пізніше вона сварила і сильніше, зізналася Кетрін.

Слова колеги розчулили Калкіна настільки, що він заплакав.

Нагадаємо, зірка фільму "Сам вдома" вперше показав синів та отримав місце на Алеї Слави.

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