Стало відомо, як насправді знімали культовий "Сам удома"

Актор фільму "Сам удома". Фото: Shutterstock

"Сам удома" вважається найпопулярнішим різдвяним фільмом усіх часів, але багато глядачів не знають про закадрову істину. Американський творець контенту Talk2Pops у TikTok показав серію одкровень про культового сімейного улюбленця 1990 року.

Про це пише Daily Mail.

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Блогер пояснив, як насправді був зроблений сніг із картопляних пластівців, а також детально розповів, наскільки всі трюки були справжніми. Інші користувачі соціальних мереж були шоковані такими фактами.

"А ви знали, що більша частина снігу в "Один вдома" насправді була картопляним пюре? На землі не було снігу, тож вони зробили рулони білого матеріалу та картопляних пластівців, щоб імітувати падаючий сніг для місіс МакКаллістер, яка нарешті повертається додому під час хуртовини", — йдеться у ролику.

Кадр з фільму "Сам удома". Фото: TikTok

"Але, те, що мене справді приголомшило, так це те, що всі ці роки я думав, що Кевін дивився справжній фільм", — каже він, посилаючись на чорно-білий фільм, який Кевін дивиться, коли сам вдома, з вбивством та знаковим рядком: "Залиш здачу, ти, брудна тварина".

Блогер пояснює: "Виявляється, вони знімали це лише для фільму. Будинок насправді розташований у Віннетці, штат Іллінойс. Більшу частину фільму навіть не знімали вдома. Вони побудували цілий комплекс у місцевій середній школі. І не кажучи вже про те, що це була та сама школа, в якій знімали фільм "Вихідний день Ферріса Буллера".

Блогер додав: "Більшість трюків у фільмі були справжніми".

Кадр з фільму "Сам удома". Фото: TikTok

Переходячи до інтерв’ю з одним із дублерів, той сказав: "Я вперше впав на сходах. Ніхто не говорив мені, як витримати падіння. Я просто кинувся так далеко, наскільки міг".

А інший додав: "Це було зовсім не смішно. Це було жахливо".

Виконавчий продюсер Скотт Розенфелт сказав: "Ці падіння були дуже важкими. Падіння на цвяхи, розгойдування банок з фарбою і все таке. І якщо це не спрацює, ти повинен зробити це знову".

Фредді Хайс, координатор трюків у фільмі, додав: "Один із моїх улюблених трюків у фільмі — це коли двоє грабіжників заходять прямо по головним сходам й обидва падають. Ні колодок, ні проводів, ні матриці. Це було просто реально".

У ролику показують, як була імпровізована відома сцена, де Кевін кричить після того, як вперше застосував засіб після гоління.

"Він мав вдарити себе по обличчю, а потім зупинитися й закричати. Але він тримав руки на щоках довше, тому що це було по-дитячому", — говорять творці картини.

Нагадаємо, зірка "Сам удома" через 33 роки возз'єднався зі своєю кіномамою.

Раніше стало відомо, що гравці реаліті-шоу "Гра в кальмара" погрожують Netflix судовим позовом.