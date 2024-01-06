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Шер отказали в опекунстве над 47-летним сыном

6 января 2024 11:38
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Стас Кожушко
Редактор
Шер отказали в опекунстве над 47-летним сыном
Шер с сыном Элайджей. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американской певице Шер отказали в опекунстве над сыном Элайджой. Тот, несмотря на заявления об исчезновении, все же явился на судебное слушание. Впрочем, точка в этой истории не поставлена.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Судья Высшего суда Лос-Анджелеса Джессика Ускатеги отклонила обращение Шер об опекунстве над 47-летним сыном Элайджой Блу Алманом. Одной из причин стало то, что адвокаты певицы сообщили Алману о судебном иске менее чем через за 24 часа и отказались поделиться с ним конфиденциальной информацией о деле.

Следующее слушание по этому делу назначено на 29 января. Судья постановила адвокатам Шер передать всю конфиденциальную информацию, которой они владеют, с командой юристов ее сына за неделю до этого.

Шер с сыном Элайджей. Фото: Google

Шер подала заявление об опеке Алмана, утверждая, что он не может управлять своими финансами из-за серьезных проблем с психическим здоровьем и злоупотребления психоактивными веществами.

В своем запросе Шер отметила, что ее сын зарабатывает 120 тысяч долларов в год от трастового фонда, основанного его отцом Греггом Алманом.

Напомним, ранее мы писали, как 77-летняя Шер зажгла на телешоу в Германии. Также мы рассказывали, что Шер продает свой роскошный дворец в Малибу.

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