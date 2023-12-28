Співачка Шер віддає свого 47-річного сина під опіку

Співачка Шер. Фото: instagram.com/cher/

Відома співачка Шер поділилась шокуючою новиною. Вона намагається передати свого дорослого сина під опіку, тому що він має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це пише видання TMZ.

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Співачка Шер заявила, що її син Елайджі має проблеми з фізичним і психічним здоров'я. Він залежний від заборонених речовин. У цьому винна, на думку артистки, її колишня невістка Маріангела Кінг.

77-річна Шер подала документи з проханням передати свого сина під опіку для управління його фінансами. Це пов'язано з "серйозними проблемами з психічним здоров'ям і зловживання психоактивними речовинами".

Після смерті батька, рок-зірки Грегга Оллмана син почав отримувати виплати від трастового фонду. Він витрачав гроші на придбання заборонених речовин замість оплати основних витрат.

Шер хоче стати опікуном сина і отримала підтримку сім'ї в цьому питанні.

Перше судове засідання призначене на 6 березня 2024 року.

Колишня невістка Шер стала їй ворогом

Шер та її невістка Кінг чимало разів публічно сварилися. Остання стверджувала, що минулого року співачка намагалась викрасти свого сина Елайджа, щоб відправити його в реабілітаційний центр. Шер заперечує це.

"Їхні бурхливі стосунки були відзначені циклом наркозалежності та криз психічного здоров'я", — так описала Шер кохання сина у судових документах.

На думку зірки, невістка була проти одужання Елайджі і спонукала його до нетверезого стану. Також Шер вважає, що Кінг не може бути його опікуном, зберігачем речей і партнером.

Співачка "не змогла обговорити вподобання сина щодо призначення тимчасового опікуна". Адвокати натомість заявили, що він не може висловити свої думки щодо опікунства.

"Я не страждаю від будь-яких проблем, яких немає у мільйонів людей у Сполучених Штатах. Я мати. Це моя робота — так чи інакше намагатися допомогти своїм дітям. Ви робите все для своїх дітей. Щоразу, коли ви можете їм допомогти, ви просто робите це, тому що це і є бути матір'ю. Але це радість, навіть незважаючи на душевний біль — здебільшого, коли ви думаєте про своїх дітей, ви просто посміхаєтесь, любите їх і намагаєтесь бути поруч із ними", — поділилась думками Шер.

Раніше 77-річна Шер запалила на телешоу.

Нагадаємо, що зірку "Паразитів" знайшли мертвим у власному авто.