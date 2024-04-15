Шон Пенн признался, что хочет дать по роже Путину

Американский актер и режиссер Шон Пенн и президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Известный американский актер и кинорежиссер Шон Пенн рассказал о том, как бы поступил с Путиным при личной встрече. Артист выразил трогательные слова поддержки украинскому народу и в очередной раз призвал правительство своей страны оказать помощь нашим военным в борьбе с врагом.

Об этом он завил в интервью немецкому изданию BILD.

Читайте также:

Шон Пенн хочет ударить Путина по морде

Известный режиссер посетил Германию для того, чтобы презентовать свой документальный фильм о войне в Украине "Суперсила", и пообщался с журналистами.

Шон Пенн в первые дни войны находился в Киеве и стал очевидцем всего ужаса, который принесли на территорию нашей страны оккупанты.

Шон Пенн и Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official

Он увидел, как украинцы способны объединяться в борьбе против врага, и решил показать эту суперспособность миру, сняв об этом документальную ленту.

"Теперь я, наверное, еще сильнее осознаю, насколько ценна человеческая жизнь. Мы знаем, что моя страна, США, вовсе не единая, это скорее Разъединенные Штаты Америки. А люди в Украине, наоборот, объединились против россиян. Мы, американцы, можем только поучиться этому единству. Потому что Украина — это эпицентр человечности в мире. А человечность — лекарство для души", — отметил актер.

В фильме "Суперсила" есть архивная фотография со встречи Шона Пенна и актера Джека Николсона с Путиным, сделанная еще в 2001 году. Пенн признался журналисту, что сейчас бы не смог так мирно и спокойно сидеть с ним за одним столом и если бы встретился с диктатором лицом к лицу, то не смог бы удержаться и ударил бы его.

Режиссер Шон Пенн, актер Джек Николсон и Путин. Фото: BILD

Известный режиссер считает, что сейчас в Конгрессе не хватает лидерской политики президента Рузвельта. Шон Пенн верит в украинцев и в то, что им удастся освободить все оккупированные территории.

Режиссер публично призвал правительство своей страны оказать необходимую помощь Украине.

"Мы не должны допустить поражения в этой войне. Этого не должно произойти. Независимо от того, демократы или республиканцы у власти. Если мы проигрываем эту войну, это может стать и концом Соединенных Штатов. Знаете, я ребенок войны во Вьетнаме. Я вырос на ее жестоких и преступных картинах. Поэтому я никогда не верил, что оружие приводит к миру. Но сейчас мы должны дать Украине все, что у нас есть, чтобы остановить эту войну", — отметил актер.

Напомним, мы ранее писали, что Барбара Стрейзанд поддержала украинцев и обратилась к Конгрессу. Также Стивен Кинг подверг критике США за задержку помощи для Украины.