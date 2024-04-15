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Шон Пенн розповів, як би "по-чоловічому" розібрався з Путіним

15 квітня 2024 18:39
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Шон Пенн зізнався, що хоче дати по пиці Путіну
Американський актор та режисер Шон Пенн і президент Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий американський актор та кінорежисер Шон Пенн розповів про те, щоб зробив би із Путіним при особистій зустрічі. Артист висловив зворушливі слова підтримки українському народу та вчергове закликав уряд своєї країни надати допомогу нашому війську у боротьбі із ворогом.

Про це він завив в інтерв'ю німецькому виданню BILD.

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Відомий режисер завітав до Німеччини для того, що презентувати свій документальний фільм про війну в Україні "Суперсила", та поспілкувався із журналістами.

 Шон Пенн у перші дні війни перебував у Києві і став очевидцем усього жаху, який принесли на територію нашої країни окупанти.

Зеленский и Шон Пенн поддержка Украины
Шон Пенн і Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official

Він на власні очі побачив, як українці здатні об'єднуватися у боротьбі проти ворога, та вирішив показати цю суперздібність світові, знявши про це документальну стрічку.

"Тепер я, напевно, ще сильніше усвідомлюю, наскільки цінне людське життя. Ми знаємо, що моя країна, США, зовсім не єдина, це скоріше Роз'єднані Штати Америки. А люди в Україні, навпаки, об'єдналися проти росіян. Ми, американці, можемо тільки повчитися цієї єдності. Тому що Україна — це епіцентр людяності у світі. А людяність — ліки для душі", — зазначив актор.

У фільмі "Суперсила" є архівна світлина із зустрічі Шона Пенна та актора Джека Ніколсона з Путіним, зроблена ще у 2001 році. Пенн зізнався журналісту, що зараз би не зміг так мирно та спокійно із ним сидіти за одним столом і як би зустрівся з диктором віч-на-віч, то не зміг би втриматися і вдарив би його.

Шон Пенн розповів, як би "по-чоловічому" розібрався з Путіним - фото 2
Режисер Шон Пенн, актор Джек Ніколсон та Путін. Фото: BILD

Відомий режисер вважає, що зараз у Конгресі не вистачає лідерської політики президента Рузвельта. Шон Пенн вірить в українців та в те, що їм вдасться звільнити усі окуповані території.

Режисер публічно закликав уряд своєї країни надати необхідну допомогу Україні.

"Ми не повинні допустити поразки в цій війні. Цього не повинно статися. Незалежно від того, демократи чи республіканці при владі. Якщо ми програємо цю війну, це може стати і кінцем Сполучених Штатів. Знаєте, я дитя війни у В'єтнамі. Я виріс на її жорстоких і злочинних картинах. Тому я ніколи не вірив, що зброя приводить до миру. Але зараз ми повинні дати Україні все, що у нас є, щоб зупинити цю війну", — зазначив актор.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Барбара Стрейзанд підтримала українців та звернулась до Конгресу. Також Стівен Кінг розкритикував США за затримку допомоги для України.

володимир путін
Конгрес
Україна
Шон Пенн
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війна в Україні
Росія

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