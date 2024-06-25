Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Шон Пенн откровенно признался, избивал ли Мадонну бейсбольной битой arrow

Шон Пенн откровенно признался, избивал ли Мадонну бейсбольной битой

25 июня 2024 12:22
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Шон Пенн откровенно признался, избивал ли Мадонну бейсбольной битой
Певица Мадонна. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Шон Пенн опроверг слухи о том, что он физически издевался над своей бывшей супругой Мадонной, настаивая, что любил ее. Во время их брака в 1980-х годах появились сенсационные заявления о том, что однажды он привязал ее к стулу, а другой ударил бейсбольной битой.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Шон Пенн вспомнил роман с Мадонной

И Мадонна, и Шон решительно возражали, что он никогда не избивал ее. Певица свидетельствовала в его пользу в иске о клевете. Теперь 63-летний Шон снова прояснил эту ситуацию — признался, что одна из их супружеских ссор привела к тому, что к ним домой прибыла группа спецназа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @patty_42004

 

Мадонна якобы позвонила по телефону в полицию, сказав, что она обеспокоена тем, что в доме есть оружие, а затем бойцы ворвались в помещение, разбив окна и надев на Шона наручники.

"Ко мне в дом прибыла яростная команда спецназа. Я сказал: "Я не выйду. Я собираюсь закончить свой завтрак". Следующее, что я понял, по всему дому разбили окна, и они вошли", — сказал он.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Thierry Klifa (@thierryklifa)

 

Шон и Мадонна поженились в 1985 году. Певица подала на развод в 1987 году, помирилась с ним, а затем бросила его навсегда в 1989 году.

После того, как он наслаждался очередной "прекрасной ночью" с девушкой, он проснулся на следующее утро, вышел за сигаретами и увидел, что она смотрела на него, будто он убил ее собаку, и спросила, бил ли Шон Мадонну по голове бейсбольной битой.

 

 

"Я не знал, о чем она говорит. Теперь я считаю справедливым сказать, что я не самый большой парень в мире. Но даже если я ударю Майка Тайсона по голове бейсбольной битой, он попадет в больницу", — комментирует актер.

Теперь он и Мадонна наслаждаются дружескими отношениями, отчасти потому, что, как он сказал: "Оказывается, гораздо быстрее восстановить дружбу после развода, если нет детей".

Шону было сложнее налаживать отношения со своей второй бывшей супругой Робин Райт, с которой у него есть 33-летняя дочь Дилан и 30-летний сын Хоппер.

"Нам с Робин понадобилось немало времени. Было много драмы. Гораздо важнее подружиться, если есть дети, но это не легко", — сказал он.

В 2015 году Мадонна сказала, что Шон никогда не обижал ее и дала показания под присягой, в частности, отрицая обвинения в истории с бейсбольной битой и связывании.

 

 

"Хотя у нас, безусловно, была более чем одна горячая ссора во время нашего брака, Шон никогда не избивал меня, не "связывал" и не совершал физических нападений, и любое сообщение о противоположном абсолютно возмутительное, злое, безрассудное и ложным", — заявила она.

Напомним, Мадонна разошлась с бойфрендом. А раньше мы писали, что первым сказала Мадонна после четыредневной комы.

Мадонна
Шонн Пенн
зарубежные звезды
звездная пара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление