Шон Пенн откровенно признался, избивал ли Мадонну бейсбольной битой

Певица Мадонна. Фото: Reuters

Актер Шон Пенн опроверг слухи о том, что он физически издевался над своей бывшей супругой Мадонной, настаивая, что любил ее. Во время их брака в 1980-х годах появились сенсационные заявления о том, что однажды он привязал ее к стулу, а другой ударил бейсбольной битой.

Об этом пишет Daily Mail.

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И Мадонна, и Шон решительно возражали, что он никогда не избивал ее. Певица свидетельствовала в его пользу в иске о клевете. Теперь 63-летний Шон снова прояснил эту ситуацию — признался, что одна из их супружеских ссор привела к тому, что к ним домой прибыла группа спецназа.

Мадонна якобы позвонила по телефону в полицию, сказав, что она обеспокоена тем, что в доме есть оружие, а затем бойцы ворвались в помещение, разбив окна и надев на Шона наручники.

"Ко мне в дом прибыла яростная команда спецназа. Я сказал: "Я не выйду. Я собираюсь закончить свой завтрак". Следующее, что я понял, по всему дому разбили окна, и они вошли", — сказал он.

Шон и Мадонна поженились в 1985 году. Певица подала на развод в 1987 году, помирилась с ним, а затем бросила его навсегда в 1989 году.

После того, как он наслаждался очередной "прекрасной ночью" с девушкой, он проснулся на следующее утро, вышел за сигаретами и увидел, что она смотрела на него, будто он убил ее собаку, и спросила, бил ли Шон Мадонну по голове бейсбольной битой.

"Я не знал, о чем она говорит. Теперь я считаю справедливым сказать, что я не самый большой парень в мире. Но даже если я ударю Майка Тайсона по голове бейсбольной битой, он попадет в больницу", — комментирует актер.

Теперь он и Мадонна наслаждаются дружескими отношениями, отчасти потому, что, как он сказал: "Оказывается, гораздо быстрее восстановить дружбу после развода, если нет детей".

Шону было сложнее налаживать отношения со своей второй бывшей супругой Робин Райт, с которой у него есть 33-летняя дочь Дилан и 30-летний сын Хоппер.

"Нам с Робин понадобилось немало времени. Было много драмы. Гораздо важнее подружиться, если есть дети, но это не легко", — сказал он.

В 2015 году Мадонна сказала, что Шон никогда не обижал ее и дала показания под присягой, в частности, отрицая обвинения в истории с бейсбольной битой и связывании.

"Хотя у нас, безусловно, была более чем одна горячая ссора во время нашего брака, Шон никогда не избивал меня, не "связывал" и не совершал физических нападений, и любое сообщение о противоположном абсолютно возмутительное, злое, безрассудное и ложным", — заявила она.

Напомним, Мадонна разошлась с бойфрендом. А раньше мы писали, что первым сказала Мадонна после четыредневной комы.