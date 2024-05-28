Мадонна закрутила роман з новим боксером

Співчка Мадонна з Річардом Ріакпоре. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна "зблизилася" з 34-річним британським боксером Річардом Ріакпоре. Це сталося одразу після того, як артистка розірвала стосунки з попереднім бойфрендом, який теж був боксером.

Про це пише Daily Mail.

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За словами інсайдера, співачка має намір відвідати наступний бій Ріакпоре, щоб підтримати його. До речі, артистка також часто ходила на поєдинки свого екскоханого теж.

Співчка Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

"Річард познайомився з Мадонною через спільних друзів в індустрії моди. Вони чудово ладнають і весело проводять час у компанії один одного", — каже інсайдер, відзначаючи, що поки вони добрі друзі.

За кілька днів до знайомства з Річардом Мадонна розсталася із колишнім бойфрендом Джошем Поппером. Він теж боксер — 30-річний спортсмен познайомився зі співачкою, коли тренував її дітей. Проте їхній роман, який тривав рік, розпався через напружений графік роботи Мадонни: вона посилено готувалася до свого туру і навіть потрапила до лікарні від перевтоми. При цьому жодної ворожнечі, за словами інсайдерів, між ними немає: вони залишилися друзями, хоч і стали рідше бачитися.

До знайомства з Поппером Мадонна розійшлася із манекенником Ендрю Дарнеллом, який молодший за неї на 41 рік. А до нього вона кілька років зустрічалася з танцюристом Ахламаліком Вільямсом, який молодший за співачку на 36 років.

Нагадаємо, Мадонна показала, як готується до концертів із дітьми.