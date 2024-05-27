Мадонна розійшлася із 30-річним коханцем

Співачка Мадонна з ексбойфрендом. Фото: instagram.com/madonna/

Співачка Мадонна, якій у серпні минулого року виповнилося 65 років, розійшлася зі своїм бойфрендом, 30-річним тренером з боксу Джошем Поппером, після року стосунків. Про співачку та спортсмена вперше написали ЗМІ минулого року.

Про це пише The US Sun.

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Стосунки Мадонни зійшли нанівець

Останнім часом Джошу та Мадонні було складно знаходити час один для одного через тур співачки Celebration. За словами інсайдерів, експара охолола один до одного, але залишаються друзями.

Співачка Мадонна з екснареченим. Фото: instagram.com/madonna/

"Мадонна майже не бачилася з Джошем протягом кількох місяців, тому що її графік був дуже напруженим. Все просто зійшло нанівець", — повідомило джерело, зазначивши, що між колишніми коханими немає ніякої ворожнечі і вони все ще добре ставляться один до одного.

У березні Мадонну бачили, яка вболівала за Поппера на боксерському поєдинку в Нью-Йорку. Пара познайомилася, коли Джош тренував прийомного сина Мадонни, Девіда. Деякі ЗМІ писали, що цей роман просто піар-хід для просування фітнес-клубу Поппера. Спортсмен часто з'являвся на публіці разом із поп-дівою, навіть мандрував із нею та брав участь у її концертах.

До Джоша Мадонна зустрічалася з 23-річним манекенником Ендрю Дарнеллом. З ним вона розійшлася на тлі "кризи впевненості в собі" — тоді Мадонну особливо часто критикували в мережі за її зовнішність.

Нагадаємо, Мадонна на концерті поцілувала жінку. А раніше фанати подали на Мадонну до суду.