Шон Пенн відверто зізнався, чи лупцював Мадонну бейсбольною биткою

Шон Пенн відверто зізнався, чи лупцював Мадонну бейсбольною битою
Актор Шон Пенн спростував чутки про те, що він фізично знущався зі своєї колишньої дружини Мадонни, наполягаючи, що любив її. Під час їхнього шлюбу в 1980-х роках з’явилися сенсаційні заяви про те, що одного разу він прив’язав її до стільця, а іншого — вдарив бейсбольною битою.
Про це пише Daily Mail.
Шон Пенн згадав роман із Мадонною
І Мадонна, і Шон рішуче заперечували, що він будь-коли бив її. Співачка свідчила на його користь у позові про наклеп. Тепер 63-річний Шон знову прояснив цю ситуацію — зізнався, що одна з їхніх подружніх сварок призвела до того, що до них додому прибула група спецназу.
Мадонна нібито зателефонувала в поліцію, сказавши, що вона стурбована тим, що в будинку є зброя, а потім бійці увірвалися у приміщення, розбивши вікна та одягнувши на Шона наручники.
"До мене в дім прийшла скажена команда спецназу. Я сказав: "Я не вийду. Я збираюся закінчити свій сніданок". Наступне, що я зрозумів, по всьому будинку розбили вікна, і вони увійшли", — сказав він.
Шон і Мадонна одружилися у 1985 році. Співачка подала на розлучення у 1987 році, помирилася з ним, а потім покинула його назавжди в 1989 році.
Після того, як він насолоджувався черговою "чудовою ніччю" з дівчиною, він прокинувся наступного ранку, вийшов за сигаретами і побачив, що вона дивилася на нього, ніби він вбив її собаку, і запитала, чи бив Шон Мадонну по голові бейсбольною биткою.
"Я не знав, про що вона говорить. Тепер я вважаю справедливим сказати, що я не найбільший хлопець у світі. Але навіть якщо я вдарю Майка Тайсона по голові бейсбольною битою, він потрапить до лікарні", — коментує актор.
Тепер він і Мадонна насолоджуються дружніми стосунками, частково тому, що, як він сказав: "Виявляється, набагато швидше відновити дружбу після розлучення, якщо немає дітей".
Шону було складніше налагоджувати стосунки зі своєю другою колишньою дружиною Робін Райт, з якою він має 33-річну доньку Ділан і 30-річного сина Хоппера.
"Нам із Робін знадобилося чимало часу. Було багато драми. Набагато важливіше потоваришувати, якщо маєте дітей, але це не легко", — сказав він.
У 2015 році Мадонна сказала, що Шон ніколи не ображав її і дала свідчення під присягою, зокрема заперечуючи звинувачення щодо бейсбольної битки та зв'язування.
"Хоча у нас, безумовно, була більше ніж одна гаряча сварка під час нашого шлюбу, Шон ніколи не бив мене, не "зв’язував" і не чинив фізичних нападів, і будь-яке повідомлення про протилежне є абсолютно обурливим, злим, безрозсудним і неправдивим", — заявила вона.
Нагадаємо, Мадонна розійшлася із коханцем. А раніше ми писали, що першим сказала Мадонна після чотириденної коми.
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