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Шон Пенн відверто зізнався, чи лупцював Мадонну бейсбольною битою

25 червня 2024 12:22
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Оля Мазур
Редактор
Шон Пенн відверто зізнався, чи лупцював Мадонну бейсбольною биткою
Співачка Мадонна. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актор Шон Пенн спростував чутки про те, що він фізично знущався зі своєї колишньої дружини Мадонни, наполягаючи, що любив її. Під час їхнього шлюбу в 1980-х роках з’явилися сенсаційні заяви про те, що одного разу він прив’язав її до стільця, а іншого — вдарив бейсбольною битою.

Про це пише Daily Mail.

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І Мадонна, і Шон рішуче заперечували, що він будь-коли бив її. Співачка свідчила на його користь у позові про наклеп. Тепер 63-річний Шон знову прояснив цю ситуацію — зізнався, що одна з їхніх подружніх сварок призвела до того, що до них додому прибула група спецназу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Мадонна нібито зателефонувала в поліцію, сказавши, що вона стурбована тим, що в будинку є зброя, а потім бійці увірвалися у приміщення, розбивши вікна та одягнувши на Шона наручники.

"До мене в дім прийшла скажена команда спецназу. Я сказав: "Я не вийду. Я збираюся закінчити свій сніданок". Наступне, що я зрозумів, по всьому будинку розбили вікна, і вони увійшли", — сказав він.

 

 

Шон і Мадонна одружилися у 1985 році. Співачка подала на розлучення у 1987 році, помирилася з ним, а потім покинула його назавжди в 1989 році.

Після того, як він насолоджувався черговою "чудовою ніччю" з дівчиною, він прокинувся наступного ранку, вийшов за сигаретами і побачив, що вона дивилася на нього, ніби він вбив її собаку, і запитала, чи бив Шон Мадонну по голові бейсбольною биткою.

 

 

"Я не знав, про що вона говорить. Тепер я вважаю справедливим сказати, що я не найбільший хлопець у світі. Але навіть якщо я вдарю Майка Тайсона по голові бейсбольною битою, він потрапить до лікарні", — коментує актор.

Тепер він і Мадонна насолоджуються дружніми стосунками, частково тому, що, як він сказав: "Виявляється, набагато швидше відновити дружбу після розлучення, якщо немає дітей".

Шону було складніше налагоджувати стосунки зі своєю другою колишньою дружиною Робін Райт, з якою він має 33-річну доньку Ділан і 30-річного сина Хоппера.

"Нам із Робін знадобилося чимало часу. Було багато драми. Набагато важливіше потоваришувати, якщо маєте дітей, але це не легко", — сказав він.

У 2015 році Мадонна сказала, що Шон ніколи не ображав її і дала свідчення під присягою, зокрема заперечуючи звинувачення щодо бейсбольної битки та зв'язування.

 

 

"Хоча у нас, безумовно, була більше ніж одна гаряча сварка під час нашого шлюбу, Шон ніколи не бив мене, не "зв’язував" і не чинив фізичних нападів, і будь-яке повідомлення про протилежне є абсолютно обурливим, злим, безрозсудним і неправдивим", — заявила вона.

Нагадаємо, Мадонна розійшлася із коханцем. А раніше ми писали, що першим сказала Мадонна після чотириденної коми.

Мадонна
Шон Пенн
закордонні зірки
зіркова пара

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