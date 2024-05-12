Финский певец Windows95man попал в конфуз на Евровидении

Представитель Финляндии Windows95man на Евровидении-2024. Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Финн Windows95man феерически зажег на сцене финала Евровидения-2024. Однако, внимательные зрители заметили, что его короткие шорты не выдержали давления и его тело немного обнажилось.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

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В финале Windows95man эмоционально спел свой трек "No Rules!" Он так энергично двигался, что из его шорт выпали гениталии. Однако, артиста это не шокировало, и он продолжал выступать.

Финский певец Windows95man в финале Евровидения-2024. Фото: скриншот

Зрители конкурса полагают, что это обнаженные гениталии артиста. Однако, вероятно, видно его белье телесного цвета. Сам артист ситуацию еще не комментировал.

🇫🇮 L'artiste Windows95Man representant de la Finlande à l'Eurovision montre son sexo en direct pic.twitter.com/GdTSNQMUA0 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 11, 2024

Напомним, израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса. Также представительницы Украины сделали важное заявление на сцене Евровидения-2024.