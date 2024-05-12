Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Шорты не выдержали — финский певец Windows95man оконфузился на Евровидении arrow

Шорты не выдержали — финский певец Windows95man оконфузился на Евровидении

12 мая 2024 00:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Финский певец Windows95man попал в конфуз на Евровидении
Представитель Финляндии Windows95man на Евровидении-2024. Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Финн Windows95man феерически зажег на сцене финала Евровидения-2024. Однако, внимательные зрители заметили, что его короткие шорты не выдержали давления и его тело немного обнажилось.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

Читайте также:

Windows95man засветил пикантное место на сцене Евровидения

В финале Windows95man эмоционально спел свой трек "No Rules!" Он так энергично двигался, что из его шорт выпали гениталии. Однако, артиста это не шокировало, и он продолжал выступать.

Финский певец Windows95man в финале Евровидения-2024. Фото: скриншот
Финский певец Windows95man в финале Евровидения-2024. Фото: скриншот

Зрители конкурса полагают, что это обнаженные гениталии артиста. Однако, вероятно, видно его белье телесного цвета. Сам артист ситуацию еще не комментировал.

Напомним, израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса. Также представительницы Украины сделали важное заявление на сцене Евровидения-2024.

Евровидение
скандал
конфуз
Финляндия
певец
конкурс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина