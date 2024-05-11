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Alyona Alyona & Jerry Heil зі сцени Євробачення зробили заклик до світу — що вони сказали

11 травня 2024 23:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Alyona Alyona & Jerry Heil закликали до миру в Україні — відео
Співачки Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: пресслужба конкурсу
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Представниці України на Євробаченні Alyona Alyona & Jerry Heil виступили у гранд-фіналі конкурсу. Співачки наприкінці номеру закликали до миру в Україні.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

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Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: скриншот Telegram

Українки Alyona Alyona & Jerry Heil вийшли на арену Мальме другими та зірвали гучні овації. Зірки гідно представили Україну, навіть попри травми, які отримали під час репетицій та виступів. Alyona Alyona & Jerry Heil чуттєвим виконанням пісні Teresa & Maria намагалися донести світовій спільноті незламність українських жінок, які мужньо витримують увесь біль, який принесли нашій країні росіяни.

Наприкінці виступу артистки зі сцени пісенного конкурсу звернулись до глядачів та закликали їх підтримати Україну у війні з Росією.

"Об'єднуйся, світе! Мир Україні", — закликали Alyona Alyona & Jerry Heil.

Нагадаємо, представницю Ізраїлю Еден Голан додали до бази "Миротворець". Також з конкурсу дискваліфікували нідерландського співака через "інцидент".

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Jerry Heil
війна в Україні
конкурс
Росія
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