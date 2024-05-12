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Шорти не витримали — фінський співак Windows95man осоромився на Євробаченні

12 травня 2024 00:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Фінський співак Windows95man потрапив у конфуз на Євробаченні — відео
Представник Фінляндії Windows95man на Євробаченні-2024. Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Фін Windows95man феєрично запалив на сцені фіналу Євробачення-2024. Однак, уважні глядачі помітили, що його закороткі шорти не витримали тиску і його тіло трохи оголилось.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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У фіналі Windows95man емоційно заспівав свій трек "No Rules!" Він так енергійно рухався, що з його шортів випали геніталії. Однак, артиста це не шокувало і він продовжував виступати.

Фінський співак Windows95man у фіналі Євробаченні-2024. Фото: скриншот
Фінський співак Windows95man у фіналі Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Глядачі конкурсу думають, що це оголені геніталії артиста. Однак, ймовірно видно його білизну тілесного кольору. Сам артист ситуацію ще не коментував. 

Нагадаємо, ізраїльську співачку Еден Голан освистали у фіналі конкурсу. Також представниці України зробили важливу заяву на сцені Євробачення-2024. 

Євробачення
скандал
конфуз
Фінляндія
співак
конкурс

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