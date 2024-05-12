Фінський співак Windows95man потрапив у конфуз на Євробаченні — відео

Представник Фінляндії Windows95man на Євробаченні-2024. Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO/LEHTIKUVA

Фін Windows95man феєрично запалив на сцені фіналу Євробачення-2024. Однак, уважні глядачі помітили, що його закороткі шорти не витримали тиску і його тіло трохи оголилось.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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У фіналі Windows95man емоційно заспівав свій трек "No Rules!" Він так енергійно рухався, що з його шортів випали геніталії. Однак, артиста це не шокувало і він продовжував виступати.

Фінський співак Windows95man у фіналі Євробаченні-2024. Фото: скриншот

Глядачі конкурсу думають, що це оголені геніталії артиста. Однак, ймовірно видно його білизну тілесного кольору. Сам артист ситуацію ще не коментував.

🇫🇮 L’artiste Windows95Man représentant de la Finlande à l’Eurovision montre son sexe en direct pic.twitter.com/GdTSNQMUA0 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) May 11, 2024

Нагадаємо, ізраїльську співачку Еден Голан освистали у фіналі конкурсу. Також представниці України зробили важливу заяву на сцені Євробачення-2024.