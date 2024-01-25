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Искусственная женская грудь и голые модели — парижский показ шокировал публику

25 января 2024 14:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Искусственная женская грудь и голые модели — парижский показ шокировал публику
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Неделя моды в Париже засияла новыми красками. Авангардный показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS весна-лето 2024 года однозначно поразил зрителей.

Бренд выложил фото в Instagram.

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Приз зрительского удивления можно отдать бренду On Aura Tout Vu, создавшему однозначно незабываемую коллекцию. Дизайнеры соединили авангард, шарм травести-див и блестящего шика.

"Окунитесь в завораживающее слияние наследия и авангарда, красоты и провокации. Изучайте лепку силиконовых вышитых иллюзий для тела, украшения ручной работы и оверсайз, все это уважает разнообразие неожиданного", — описал коллекцию бренд.

Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/

Бренд On Aura Tout Vu предлагает весной и летом 2024 года не беспокоиться о своей фигуре, а воспользоваться его уже "подкачанными" нарядами. Модели в резиновых оголенных телах, покрытые блестками, стали поразительным акцентом показа.

Также дизайнеры привлекли танцовщиков, устроивших перформансы в корсетах, повторяющих анатомию человеческого тела.

После этого показа на Неделе моды в Париже можно однозначно предсказывать, что блестящая одежда станет трендом года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Luxsure (@luxsure)

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мода
Париж
одежда
Дизайн
2024 год

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