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Штучні жіночі груди і голі моделі — паризький показ шокував публіку

25 січня 2024 14:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Штучні жіночі груди і голі моделі — паризький показ шокував публіку
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Тиждень моди у Парижі засяяв новими фарбами. Авангардний показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS весна-літо 2024 однозначно вразив глядачів.

Бренд виклав фото в Instagram.

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Приз глядацького здивування можна віддати бренду On Aura Tout Vu, який створив однозначно незабутню колекцію. Дизайнери поєднали авангард, шарм травесті-лів і блискучого шику.

"Зануртесь у зачаровуюче злиття спадщини та авангарду, краси та провокації. Вивчайте ліплення силіконових вишитих ілюзій для тіла, прикраси ручної роботи та оверсайз, все це шанує різноманітність несподівана", — описав колекцію бренд.

Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/
Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/

Бренд On Aura Tout Vu пропонує весною і літом 2024 року не перейматися за свою фігуру, а скористатися його вже "підкаченими" нарядами. Моделі у резинових оголених тілах, покриті блискітками, стали вражаючим акцентом показу.

Також дизайнери залучили танцівників, які влаштували перформанси у корсетах, які повторюють анотомію людського тіла. 

Після цього показу на Тижні моди у Парижі можна однозначно пророкувати, що блискучий одяг стане трендом року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luxsure (@luxsure)

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мода
Париж
одяг
Дизайн
2024 рік

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