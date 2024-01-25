Штучні жіночі груди і голі моделі — паризький показ шокував публіку

Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/

Тиждень моди у Парижі засяяв новими фарбами. Авангардний показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS весна-літо 2024 однозначно вразив глядачів.

Бренд виклав фото в Instagram.

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Приз глядацького здивування можна віддати бренду On Aura Tout Vu, який створив однозначно незабутню колекцію. Дизайнери поєднали авангард, шарм травесті-лів і блискучого шику.

"Зануртесь у зачаровуюче злиття спадщини та авангарду, краси та провокації. Вивчайте ліплення силіконових вишитих ілюзій для тіла, прикраси ручної роботи та оверсайз, все це шанує різноманітність несподівана", — описав колекцію бренд.

Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/

Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/

Показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS Spring/Summer 2024. Фото: instagram.com/onauratoutvu/

Бренд On Aura Tout Vu пропонує весною і літом 2024 року не перейматися за свою фігуру, а скористатися його вже "підкаченими" нарядами. Моделі у резинових оголених тілах, покриті блискітками, стали вражаючим акцентом показу.

Також дизайнери залучили танцівників, які влаштували перформанси у корсетах, які повторюють анотомію людського тіла.

Після цього показу на Тижні моди у Парижі можна однозначно пророкувати, що блискучий одяг стане трендом року.

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