Штучні жіночі груди і голі моделі — паризький показ шокував публіку
Тиждень моди у Парижі засяяв новими фарбами. Авангардний показ On Aura Tout Vu Couture ILLUSIONS весна-літо 2024 однозначно вразив глядачів.
Бренд виклав фото в Instagram.
On Aura Tout Vu шокував публіку своїми перформансами та резиновими тілами
Приз глядацького здивування можна віддати бренду On Aura Tout Vu, який створив однозначно незабутню колекцію. Дизайнери поєднали авангард, шарм травесті-лів і блискучого шику.
"Зануртесь у зачаровуюче злиття спадщини та авангарду, краси та провокації. Вивчайте ліплення силіконових вишитих ілюзій для тіла, прикраси ручної роботи та оверсайз, все це шанує різноманітність несподівана", — описав колекцію бренд.
Бренд On Aura Tout Vu пропонує весною і літом 2024 року не перейматися за свою фігуру, а скористатися його вже "підкаченими" нарядами. Моделі у резинових оголених тілах, покриті блискітками, стали вражаючим акцентом показу.
Також дизайнери залучили танцівників, які влаштували перформанси у корсетах, які повторюють анотомію людського тіла.
Після цього показу на Тижні моди у Парижі можна однозначно пророкувати, що блискучий одяг стане трендом року.
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