Сукня з гаджетів і дівчина-мушля — Schiaparelli показав колекцію весна-літо 2024

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Паризький Тиждень високої моди розпочався з сюрреалістичного показу Schiaparelli. Цьогоріч на подіумі замість великих голів тварин постали електричні технології й інопланетні каркасні сукні.

Колекцію опублікували на сайті Schiaparelli.

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Колекція весна-літо 2024 створена на концепції бачення космічного світу та його взаємодії з гаджетами. Засновниця бренду Ельза Скіапареллі мала дядька, який невтомно вивчав космос. Це беззаперечно вплинуло і на саму модельєрку, адже саме вона була адепткою сюрреалізму в своїй індустрії. Тому не дивно, що цьогорічна колекція просякнута темою іншопланетного життя.

"У 1877 році дядько Ельзи Скіапареллі Джованні Скіапареллі, директор обсерваторії Брера в Мілані, відкрив дещо нове: серію каналів, площею розміром із Великий Каньйон, що врізаются на поверхні Марса. Він також ввів термін "марсіанин" і ненавмисно започаткував наше сучасне захоплення істотами звідти, захоплення, яке триває донині", — описала колекцію пресслужба Schiaparelli.

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Основними акцентами на показі стали — сюрреалістичні каркасні форми, ремені, широкі підняті плечі, луска, замкові шпарини і механічні елементи.

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Особливо обговорюваними стали дві моделі — сукня з гаджетів і дівчина-луска. Артдиректор Даніел Розберрі створив образ з мікросхем, калькуляторів, телефонів з кнопками, які обвивалися ланцюгами та зеленими чіпами. Також на подіум вийшла Меггі Мауер, яка винесла "марсіанську" дитину, створену також з елементів гаджетів.

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Моторошно-прекрасна сукня з перламутрових раковин мушель також вразила публіку. Це суцільна маска, яка перетікає у довге вбрання. У такому образі точно не потрібно гаяти час на макіяж і зачіску, адже вони вже створені дизайнерами. Цікавим акентом є велика замкова шпарина між грудей, яка зустрічається і на взутті інших моделей.

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Основними кольорами колекції стали — чорний, білий, кремовий і тілесний. Цьогоріч яскраві кольори та шаманські перформанси залишились позаду, натомість Schiaparelli вигадали кілька сяючих суконь з прозорої і мереживної тканини, які ефектно оголюють тіло.

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Показ Schiaparelli весна-літо 2024. Фото: офіційний сайт Schiaparelli

Раніше Дженніфер Лопес приголомшила виходом у вбранні зі справжніх троянд.

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