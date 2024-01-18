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Шварценеггера отпустили после задержания в аэропорту Германии

18 января 2024 11:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Шварценеггера отпустили после задержания в аэропорту Германии
Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Кинозвезду и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера задержали на три часа в аэропорту Мюнхена. Он перевозил незадекларированные часы, однако ему удалось разобраться с этой ситуацией.

Об этом пишет CNN.

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Арнольд Шварценеггер заплатил налоги за часы

76-летний актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер был задержан на три часа в аэропорту Мюнхена. Он пытался перевезти с собой часы стоимостью 20 тысяч евро, которые он не задекларировал.

Таможенники возбудили уголовное дело из-за уклонения от уплаты налогов.

"Он не задекларировал товар. Товар, который был импортирован из стран вне ЕС, чтобы остаться в ЕС. И этот процесс касается всех", — заявил пресс-секретарь Томас Мастер.

Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена. Фото: полиция аэропорта
Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена. Фото: полиция аэропорта

Актер хотел часы швейцарского бренда класса люкс Audemars Piguet продать на благотворительном аукционе в Кицбюэле, Австрия.

Шварцнеггер сразу согласился заплатить налоги за часы в размере 10 613 долларов. Однако автомат для кредитных карт не работал, он попытался пойти с таможенниками в банк, но тот был закрыт, в конце концов актеру принесли новую машинку для кредитных карт. После уплаты денег кинозвезду отпустили и он продолжил свой путь.

Ранее стало известно, что сын Арнольда Шварценеггера женится.

Также Арнольд Шварценеггер рассказал, почему каждый год раздает благотворительные подарки.

Германия
налоги
аэропорты
Арнольд Шварценеггер
нарушения
таможня

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