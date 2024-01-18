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Шварценеггера відпустили після затримання в аеропорту Німеччини

18 січня 2024 11:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Шварценеггера відпустили після затримання в аеропорту Німеччини
Арнольд Шварценеггер. Фото: instagram.com/schwarzenegger/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Кінозірку  і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера затримали на три години в аеропорту Мюнхена. Він перевозив незадекларований годинник, проте йому вдалося розібратися з цією ситуацією.

Про це пише CNN.

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Арнольд Шварценеггер заплатив податки за годинник

76-річного актора і колишнього губернатора Каліфорнії Арнольда Шварценеггера затримали на три години в аеропорту Мюнхена. Він намагався перевезти з собою годинник вартістю 20 тисяч євро, який він не задекларував.

Митники порушили кримінальне  провадження через ухилення від сплати податків.

"Він не задекларував товар. Товар, який був імпортований із країн поза ЄС, щоб залишитися в ЄС. І цей процес стосується всіх", — заявив прессекретар Томас Майстер.

Арнольда Шварценеггера в аеропорту Мюнхена. Фото: поліція аеропорту
Арнольда Шварценеггера в аеропорту Мюнхена. Фото: поліція аеропорту

Актор хотів годинник швейцарського бренду класу люкс Audemars Piguet продати на благодійному аукціоні в Кіцбюелі, Австрія.

Шварцнеггер одразу погодився заплатити податки за годинник у розмірі 10613 доларів. Проте автомат для кредитних карток не працював, він спробував піти з митниками до банку, але той був зачинений, врешті-решт актору принесли нову машинку для кредитних карток. Опісля сплати грошей, кінозірку відпустили і він продовжив свій шлях.

Раніше стало відомо, що син Арнольда Шварценеггера одружується.

Також Арнольд Шварценеггер розповів, чому щороку роздає благодійні подарунки.

Німеччина
податки
аеропорти
Арнольд Шварценеггер
порушення
митниця

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