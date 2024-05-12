Швейцария стала победителем Евровидения 2024 - как проголосовали зрители, баллы жюри

Швейцария победила на Евровидении-2024 — таблица результатов
Стали известны результаты Евровидения-2024. Наибольшее количество голосов отдали представителю Швейцарии NEMO с песней The Code. В троицу лидеров также попали Хорватия и Украина.
Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.
Швейцария победила на Евровидении-2024
В гранд-финале соревновались 25 стран, ведь Нидерланды дисквалифицировали накануне финала. За результатами голосування победил NEMO с песней The Code.
Жюри дали ему 365 балл, а зрители оценили в 226.
На втором месте оказалась Хорватия — Baby Lasagna с треком "Rim Tim Tagi Dim". Международное жюри дали ему чуть меньше — 210 баллов, а зрители добавили еще 337. Они стали лидерами зрительского голосования.
Третье место заняла Украина — певицы Alyona Alyona & Jerry Heil с мощной песней "Teresa & Maria". Жюри оценили их в 146 баллов, однако зрители со всего мира подарили еще 307 баллов.
Напомним, представительницу Израиля захейтила публика Евровидения в финале. Также украинские певицы Alyona Alyona & Jerry Heil призвали мир в мир со сцены конкурса.
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