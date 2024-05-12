Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Швейцария победила на Евровидении-2024 — таблица результатов arrow

Швейцария победила на Евровидении-2024 — таблица результатов

12 мая 2024 01:57
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Швейцария стала победителем Евровидения 2024 - как проголосовали зрители, баллы жюри
Представитель Швейцарии NEMO во втором полуфинале Евровидения-2024. Фото: AP
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Стали известны результаты Евровидения-2024. Наибольшее количество голосов отдали представителю Швейцарии NEMO с песней The Code. В троицу лидеров также попали Хорватия и Украина.

Редакция Новини.LIVE  следит за конкурсом.

Читайте также:

Швейцария победила на Евровидении-2024

В гранд-финале соревновались 25 стран, ведь Нидерланды дисквалифицировали накануне финала. За результатами голосування победил NEMO с песней The Code.

Жюри дали ему 365 балл, а зрители оценили в 226.

Результаты гранд-финала Евровидения-2024. Фото: скриншот
Результаты гранд-финала Евровидения-2024. Фото: скриншот

На втором месте оказалась Хорватия — Baby Lasagna с треком "Rim Tim Tagi Dim". Международное жюри дали ему чуть меньше — 210 баллов, а зрители добавили еще 337. Они стали лидерами зрительского голосования.

Третье место заняла Украина — певицы Alyona Alyona & Jerry Heil с мощной песней "Teresa & Maria". Жюри оценили их в 146 баллов, однако зрители со всего мира подарили еще 307 баллов.

Напомним, представительницу Израиля захейтила публика Евровидения в финале. Также украинские певицы Alyona Alyona & Jerry Heil призвали мир в мир со сцены конкурса.

Евровидение
Швейцария
певец
зарубежные звезды
конкурс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина