Швейцарский певец NEMO разбил кубок победителя на Евровидении
12 мая 2024 02:40
Победитель Евровидения-2024 певец NEMO. Фото: Общественное Культура
Не успел осознать победу, а уже разбил кубок. Швейцарский певец NEMO случайно разломал статуэтку после своего триумфального выступления на Евровидении-2024.
Редакция Новини.LIVE следила за конкурсом.
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В гранд-финале Евровидения-2024 победил представитель Швейцарии NEMO с песней "The Code". Ему вручили кубок в виде ретро-микрофона, однако произошел конфуз.
Певец повторил свою победную песню. Был очень счастлив и эмоционален, и настолько размахивал кубком, что его ножка отвалилась от главной части.
Напомним, какое место заняла Украина на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, кто вошел в тройку лидеров песенного конкурса.
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