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Швейцарский певец NEMO разбил кубок победителя на Евровидении

12 мая 2024 02:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Швейцарский певец NEMO разбил кубок победителя на Евровидении
Победитель Евровидения-2024 певец NEMO. Фото: Общественное Культура
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Не успел осознать победу, а уже разбил кубок. Швейцарский певец NEMO случайно разломал статуэтку после своего триумфального выступления на Евровидении-2024.

Редакция Новини.LIVE следила за конкурсом.

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NEMO разбил победный ретро-микрофон на Евровидении

В гранд-финале Евровидения-2024 победил представитель Швейцарии NEMO с песней "The Code". Ему вручили кубок в виде ретро-микрофона, однако произошел конфуз.

Певец NEMO разбил кубок Евровидения-2024. Фото: скриншот
Певец NEMO разбил кубок Евровидения-2024. Фото: скриншот

Певец повторил свою победную песню. Был очень счастлив и эмоционален, и настолько размахивал кубком, что его ножка отвалилась от главной части.

Певец NEMO разбил кубок Евровидения-2024. Фото: скриншот
Певец NEMO разбил кубок Евровидения-2024. Фото: скриншот

Напомним, какое место заняла Украина на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, кто вошел в тройку лидеров песенного конкурса.

Евровидение
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Швейцария
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Евровидение-2024

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