Швейцарский певец NEMO разбил кубок победителя на Евровидении

Победитель Евровидения-2024 певец NEMO. Фото: Общественное Культура

Не успел осознать победу, а уже разбил кубок. Швейцарский певец NEMO случайно разломал статуэтку после своего триумфального выступления на Евровидении-2024.

Редакция Новини.LIVE следила за конкурсом.

Читайте также:

NEMO разбил победный ретро-микрофон на Евровидении

В гранд-финале Евровидения-2024 победил представитель Швейцарии NEMO с песней "The Code". Ему вручили кубок в виде ретро-микрофона, однако произошел конфуз.

Певец NEMO разбил кубок Евровидения-2024. Фото: скриншот

Певец повторил свою победную песню. Был очень счастлив и эмоционален, и настолько размахивал кубком, что его ножка отвалилась от главной части.

Певец NEMO разбил кубок Евровидения-2024. Фото: скриншот

Напомним, какое место заняла Украина на Евровидении-2024. Также мы рассказывали, кто вошел в тройку лидеров песенного конкурса.