Переможець Євробачення-2024 розтрощив кришталевий кубок на сцені — відео

Переможець Євробачення-2024 співак NEMO. Фото: Суспільне Культура

Не встиг усвідомити перемогу, а вже розбив кубок. Швейцарський співак NEMO випадково зламав статуетку після свого тріумфального виступу на Євробаченні-2024.

Редакція Новини.LIVE слідкувала за конкурсом.

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NEMO розбив переможний ретро-мікрофон на Євробаченні

У гранд-фіналі Євробачення-2024 переміг представник Швейцарії NEMO з піснею "The Code". Йому вручили кубок у вигляді ретро-мікрофону, однак стався конфуз.

Співак NEMO розбив кубок Євробачення-2024. Фото: скриншот

Співак повторив свою переможну пісню. Був дуже щаливий і емоційний, і настільки розмахував кубком, що його ніжка відвалилась від головної частини.

Співак NEMO розбив кубок Євробачення-2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, яке місце зайняла Україна на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, хто ще увійшов у трійку лідерів пісенного конкурсу.