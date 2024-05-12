Переможець Євробачення-2024 розтрощив кришталевий кубок на сцені — відео

Швейцарський співак NEMO розбив кубок переможця на Євробаченні
12 травня 2024 02:40
Переможець Євробачення-2024 співак NEMO. Фото: Суспільне Культура
Не встиг усвідомити перемогу, а вже розбив кубок. Швейцарський співак NEMO випадково зламав статуетку після свого тріумфального виступу на Євробаченні-2024.
Редакція Новини.LIVE слідкувала за конкурсом.
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У гранд-фіналі Євробачення-2024 переміг представник Швейцарії NEMO з піснею "The Code". Йому вручили кубок у вигляді ретро-мікрофону, однак стався конфуз.
Співак повторив свою переможну пісню. Був дуже щаливий і емоційний, і настільки розмахував кубком, що його ніжка відвалилась від головної частини.
Нагадаємо, яке місце зайняла Україна на Євробаченні-2024. Також ми розповідали, хто ще увійшов у трійку лідерів пісенного конкурсу.
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