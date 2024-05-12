Україна зайняла третє місце на Євробаченні

Співачки Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Українки Alyona Alyona & Jerry Heil потужно виступили у гранд-фіналі Євробачення-2024. За результатами голосування, співачки стали третіми.

Редакція Новини.LIVE слідкує за конкурсом.

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За підсумками голосування представники України отримали сумарно бали та опинилися на третьому місці в турнірній таблиці. Журі з різних куточків світу поставили Україні 146 балів, а глядачі - 307. Загалом 453 бали.

Бали жюрі. Фото: скриншот YouTube

Найбільше балів від журі Alyona Alyona & Jerry Heil отримали від Чехії та Молдови — 12 балів.

Далі йде Естонія, Франція та Польща (10 балів), Ізраїль та Фінляндія, Латвія (8 балів), Хорватія (7 балів), Люксембург, Данія, Португалія та Литва (6 балів), Грузія та Австрія (5 балів), Норвегія та Німеччина (4 бали), Швеція (3 бали), Швейцарія, Греція, Нідерланди та Ірландія (2 бали), Азербайджан, Австралія, Бельгія, Кіпр і Сербія (1 бал).

Жодного балу нам не дала Велика Британія.

Естонія по-особливому підтримала українців. Під час оголошення балів жюрі, українським прапором підсвітили висотки у Таллінні.

Естонія підтримала Україну. Фото: скриншот YouTube

Україна віддала 12 балів Швейцарії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учасниця від Ізраїлю на "Євробаченні" опинилась в базі "Миротворець". Також ми розповідали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.