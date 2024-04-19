Во время проведения конкурса "Евровидение" закроют небо.

Эскиз сцены Евровидения-2024. Фото: instagram.com/eurovision/

В этом году на конкурсе Евровидения Швеция введет усиленные меры безопасности. В Мальме в день проведения мероприятия закроют воздушное пространство и применят противодроновые технологии.

Об этом сообщает шведская общественная телевещательная организация "SVT Nyheter".

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Власти шведского города Мальме, принимающего Евровидение в этом году, пообещали усиленную безопасность во время песенного конкурса, ведь опасаются возможных террористических актов со стороны Газы.

Чтобы защитить участников Евровидения, полиция будет использовать технологии для сбивания беспилотников в воздухе. Над местом мероприятия будет создана бесполетная зона, за которой будет усиленно следить полиция.

Кроме того, для усиления безопасности мероприятия пригласят полицейских из Дании и Норвегии, которые будут охранять каждое событие на мероприятии.

В полицейском управлении Мальме также проработали операцию под названием "Гундер", благодаря которой правоохранители подготовились к любым видам нападений и беспорядков — от неуправляемых демонстраций до сложных атак со стороны международных террористических организаций.

Напомним, ранее мы рассказывали, что продюсеры Евровидения недовольны нижним бельем одного из участников. Также мы рассказывали, что артисты массово начали отменять свои выступления на спецмероприятиях "Евровидения-2024".