Сідні Свіні приємно вразила фанатів оголеним тілом — фото

Американская актриса Сидни Свиньи. Фото: instagram/sydney_sweeney

Звезда "Эйфории" Сидни Свини удивила фанатов новым откровенным образом. Она поделилась пикантными фотографиями отдыха.

Фото выложила в Instagram.

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Американская актриса Сидни Свини, известная ролями в сериале "Эйфория" и фильме "Люблю тебя ненавидеть", шокировала поклонников откровенными фото.

Она сейчас на отдыхе. Актриса одела мини костюм — топ, едва удержавшийся на груди звезды, и короткую юбку. Коричневый образ актриса дополнила пляжной сумкой и аксессуарами с сердечками.

"Я не часто делаю селфи в зеркале, но когда это происходит, все хаотично", — подписала фото девушка.

Сидни Свиньи оголилась на камеру. Фото: instagram/sydney_sweeney

Сидни Свини ошеломила заманчивыми фото. Фото: instagram/sydney_sweeney

Сидни Свиньи на отдыхе. Фото: instagram/sydney_sweeney

Напомним, актриса Сидни Свини показала свой мини купальник, в котором отдыхала вместе с бойфрендом. Также она резко высказалась о продюсере, раскритиковавшей ее актерский талант.