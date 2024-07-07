Сідні Свіні приємно вразила фанатів оголеним тілом — фото

Сидни Свиньи ошеломила фанатов соблазнительными формами в коротком мини
Звезда "Эйфории" Сидни Свини удивила фанатов новым откровенным образом. Она поделилась пикантными фотографиями отдыха.
Фото выложила в Instagram.
Сидни Свини зажгла откровенными фотографиями в сети
Американская актриса Сидни Свини, известная ролями в сериале "Эйфория" и фильме "Люблю тебя ненавидеть", шокировала поклонников откровенными фото.
Она сейчас на отдыхе. Актриса одела мини костюм — топ, едва удержавшийся на груди звезды, и короткую юбку. Коричневый образ актриса дополнила пляжной сумкой и аксессуарами с сердечками.
"Я не часто делаю селфи в зеркале, но когда это происходит, все хаотично", — подписала фото девушка.
Напомним, актриса Сидни Свини показала свой мини купальник, в котором отдыхала вместе с бойфрендом. Также она резко высказалась о продюсере, раскритиковавшей ее актерский талант.
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