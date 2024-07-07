Сідні Свіні приємно вразила фанатів оголеним тілом — фото

Сідні Свіні приголомшила фанатів звабливими формами у короткому міні
Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні здивувала фанатів новим відвертим образом. Вона поділилась пікантними світлинами з відпочинку.
Фото виклала в Instagram.
Сідні Свіні запалила відвертими світлинами у мережі
Американська акторка Сідні Свіні, яка відома ролями в серіалі "Ейфорія" та фільмі "Люблю тебе ненавидіти", шокувала прихильників відвертими фото.
Вона зараз на відпочинку. Акторка вдягнула міні костюм — топ, який ледве втримався на грудях зірки, та коротеньку спідничку. Коричневий образ акторка доповнила пляжною сумкою та аксесуарами з сердечками.
"Я не часто роблю селфі в дзеркалі, але, коли це стається, все хаотично", — підписала фото дівчина.
Нагадаємо, акторка Сідні Свіні показала свій міні купальник, в якому відпочивала разом з бойфрендом. Також вона різко висловилась про продюсерку, яка розкритикувала її акторський талант.
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