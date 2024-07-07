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Сідні Свіні приголомшила фанатів звабливими формами у короткому міні

7 липня 2024 10:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Сідні Свіні приємно вразила фанатів оголеним тілом — фото
Американська акторка Сідні Свіні. Фото: instagram/sydney_sweeney
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Зірка "Ейфорії" Сідні Свіні здивувала фанатів новим відвертим образом. Вона поділилась пікантними світлинами з відпочинку.

Фото виклала в Instagram.

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Американська акторка Сідні Свіні, яка відома ролями в серіалі "Ейфорія" та фільмі "Люблю тебе ненавидіти", шокувала прихильників відвертими фото.

Вона зараз на відпочинку. Акторка вдягнула міні костюм — топ, який ледве втримався на грудях зірки, та коротеньку спідничку. Коричневий образ акторка доповнила пляжною сумкою та аксесуарами з сердечками.

"Я не часто роблю селфі в дзеркалі, але, коли це стається, все хаотично", — підписала фото дівчина.

Сідні Свіні оголилась на камеру. Фото: instagram/sydney_sweeney
Сідні Свіні оголилась на камеру. Фото: instagram/sydney_sweeney
Сідні Свіні приголомшила зваблими фото. Фото: instagram/sydney_sweeney
Сідні Свіні приголомшила зваблими фото. Фото: instagram/sydney_sweeney
Сідні Свіні на відпочинку. Фото: instagram/sydney_sweeney
Сідні Свіні на відпочинку. Фото: instagram/sydney_sweeney

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні показала свій міні купальник, в якому відпочивала разом з бойфрендом. Також вона різко висловилась про продюсерку, яка розкритикувала її акторський талант.

Голлівуд фото актори закордонні зірки Сідні Свіні "Ейфорія"

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