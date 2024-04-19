Сидни Свини резко ответила на критику продюсерки Кэрол Баум по поводу ее внешности и отсутствия таланта

Американская актриса Сидни Суини. Фото: instagram/sydney_sweeney

Звезда "Эйфории" и "Кто-угодно, кроме тебя" Сидни Суини отреагировала на критику продюсера Кэрол Баум. Женщина назвала ее бездарной актрисой и совершенно некрасивой девушкой.

Об этом пишет The Telegraf.

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Продюсер Кэрол Баум, известная своим кинопроектом "Баффи — победительница вампиров", раскритиковала Сидни Суини.

Она преподает в Университете Южной Калифорнии и на занятиях обсуждала ее со своими студентами. Женщина поделилась своими мыслями по поводу популярного фильма "Люблю тебя ненавидеть", в котором Сидни сыграла главную роль. 81-летняя продюсер считает, что в актриси абсолютно нет таланта к этой профессии, а саму картину невозможно смотреть.

"Есть актриса, которую все сейчас любят, это — Сидни Суини. Я не понимаю Сидни Суини. Она не красивая, она не умеет играть. Почему она такая горячая?" — сказала женщина.

Актриса уже отреагировала на жестокую критику. Ей грустно от этой ситуации, и она не понимает мотивы продюсерки.

"Как грустно, что женщина, которая имеет возможность поделиться своими знаниями и опытом, вместо этого решает напасть на другую женщину. Если это то, чему она научилась за десятки лет работы в индустрии и считает уместным обучать своих студентов — это стыдно. Несправедливое унижение коллеги женщиной-продюсером многое говорит о характере госпожи Баум", — сказала Суини.

Актриса в этом году была номинирована на две премии "Эмми", а также считается одной из самых перспективных звезд Голливуда. Фильм "Кто-угодно, кроме тебя" стал очень популярен в мировом кинопрокате. Он собрал 218 миллионов фунтов стерлингов.

Сопродюсер фильма "Проклятая дева" Тедди Шварцман, в котором недавно снялась Суини, встал на ее защиту.

"Я просветлю госпожу Баум, что дважды номинантка на "Эмми" Сидни Суини не только одна из самых талантливых актрис, с которыми я работал, но и невероятно умная, добрая и скромная", — написал он в соцсетях.

Позже продюсер Баум заявила, что сожалеет о своих комментариях.

Напомним, актриса Сидни Суини шокировала своим соблазнительным платьем на красной дорожке. Также мы рассказывали, почему фанатам не понравился ужастик с Сидни Суини "Проклятая дева".