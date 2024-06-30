Ариана Гранде попала в скандал - звезда оскорбила семью жертв Джеффри Дамера

Американская певица Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Всемирно известная певица Ариана Гранде попала в скандал из-за своего высказывания в одном из интервью. Звезда вспомнила маньяка Джеффри Дамера, который убил 17 мужчин.

Об этом пишет Page Six.

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Ариана Гранде попала в скандал

Известная певица в подкасте Пенна Бэджли "Podcrushed" рассказала, что в юности была "увлечена серийными убийцами". У звезды поинтересовались, поужинала бы она с кем-нибудь из них.

"Джеффри Дамер очень интересен. Думаю, я бы с удовольствием с ним познакомилась. Знаете, возможно, еще с кем-то пошла бы на встречу. Но у меня есть вопросы", — отметила она.

Мать одной из жертв Джеффри Дамера заявила, что певица "сошла с ума", если захотела позвать серийного убийцу на ужин.

Американская певица Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

"Мне кажется, что она сошла с ума. Сказать, что ты хотела бы поужинать с ним — это не смешно. Это тоже не то, что стоит говорить молодым людям", — возмущена Ширли Гьюз, мать Энтони "Тони" Гьюза.

Ее глухонемой сын стал одной из 17 жертв Дамера. Маньяк отравил наркотиками и убил его в своем доме.

Сестра Ширли Барбара добавила, что фраза Гранде только делает икону из убийцы и она хотела бы, чтобы певица извинилась и дала понять своим поклонникам, что ее слова неприемлемы.

Кто такой Джеффри Дамер

Маньяк нашел первую жертву, когда ему исполнилось 18 лет. Он приводил домой парней, с которыми знакомился в гей-барах. Дамер фотографировал их, убивал, а их части хранил в бочках с кислотой и в холодильнике.

Маньяк Джеффри Дамер. Фото: Википедия

Маньяка разоблачили только через 13 лет, когда он уже успел убить 17 человек. Одной из жертв Дамера удалось скрыться и заявить в полицию. Манияку назначили 15 пожизненных сроков, однако через несколько лет его убили в тюрьме.

Напомним, Шон Пенн признался, бил ли Мадонну битой. А также горничная Наоми Кэмпбелл раскрыла шокирующие подробности о ее жестокости.