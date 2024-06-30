Аріана Гранде втрапила у скандал — зірка образила родину жертв Джеффрі Дамера

Американська співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Всесвітньо відома співачка Аріана Гранде втрапила у скандал через своє висловлювання в одному з інтерв'ю. Зірка згадала маніяка Джеффрі Дамера, який вбив 17 чоловіків.

Про це пише Page Six.

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Аріана Гранде втрапила у скандал

Відома співачка у подкасті Пенна Беджлі "Podcrushed" розповіла, що в юності була "захоплена серійними вбивцями". У зірки поцікавились, чи повечеряла б вона з кимось із них.

"Джеффрі Дамер дуже цікавий. Думаю, я б із задоволенням з ним познайомилася. Знаєте, можливо, ще з кимось пішла б на зустріч. Але у мене є питання", — зазаначила вона.

Мати однієї з жертв Джеффрі Дамера заявила, що співачка "збожеволіла", якщо захотіла покликати серійного вбивцю на вечерю.

Американська співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

"Мені здається, що вона збожеволіла. Сказати, що ти хотіла б повечеряти з ним — це не смішно. Це також не те, що варто говорити молодим людям", — обурюється Ширлі Г'юз, мати Ентоні "Тоні" Г'юза.

Її глухонімий син став однією із 17 жертв Дамера. Маніяк отруїв наркотиками та вбив його у своєму будинку.

Сестра Ширлі Барбара додала, що фраза Гранде лише роблять ікону з вбивці і вона хотіла б, щоб співачка вибачилася і дала зрозуміти своїм шанувальникам, що її слова є неприйнятними.

Хто такий Джеффрі Дамер

Маніяк знайшов першу жертву, коли йому виповнилося 18 років. Він приводив додому хлопців, із якими знайомився в гей-барах. Дамер фотографував їх, вбивав, а їх частини зберігав у бочках із кислотою та холодильнику.

Маніяк Джеффрі Дамер. Фото: Вікіпедія

Маніяка викрили лише через 13 років, коли він уже встиг убити 17 людей. Одній із жертв Дамера вдалося втекти та заявити у поліцію. Маніяку призначили 15 довічних термінів, однак через кілька років його вбили у душовій в'язниці.

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