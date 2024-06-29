Говорила з людьми, як із собаками — експомічниця шокувала подробицями роботи на Наомі Кемпбелл

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Колишня покоївка Наомі Кемпбелл розкритикувала супермодель через те, що та привертає увагу, демонструючи сумнозвісну дизайнерську сукню, яку вона носила під час відбування покарання за напад на неї. Ана Сколавіно все ще травмована інцидентом 2006 року, коли Кемпбелл у нападі гніву жбурнула в неї її інкрустований діамантами мобільний телефон.

Про це пише Daily Mail.

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Голова Сколавіно була розбита від удару, коли вона намагалася втекти з квартири зірки в Нью-Йорку.

Кемпбелл була зобов’язана відбути п’ять днів громадських робіт і уроків боротьби з гнівом, але викликала порцію критики, коли з’явилася у свій останній день робіт у вишуканій сріблястій дизайнерській сукні.

І тепер культова сукня Dolce & Gabbana була представлена на виставці, присвяченій її життю та кар’єрі, у Музеї Вікторії та Альберта в Лондоні.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

"Вона не повинна привертати увагу до чогось такого жахливого. Якщо ви нападете на когось, ви повинні сказати, що вам шкода. Не варто хизуватися цим і використовувати те, що сталося, для піару. Особисто я намагалася забути про той день і жити далі. Але, можливо, Наомі зараз старша, і вона не отримує так багато модельної роботи, тому їй потрібна така увага. Це дивно, але ці відомі люди роблять все, що хочуть", — говорить жінка.

Кемпбелл зізналася у нападі

Кемпбелл була заарештована в березні 2006 року, і, спочатку відкинувши претензії Ани, вона зрештою зізналася в нападі третього ступеня після угоди про визнання провини з прокурорами.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Вона погодилася, що кинула телефон у гніві, але заперечила, що мала намір влучити ним у домробітницю.

Пояснюючи, чому вона хотіла виставити сукню на показ, Кемпбелл сказала в нещодавньому інтерв’ю: "Це частина мого життя. Я була відкрита і вийшла у своїй сукні. Я дуже усвідомлювала, що роблю".

Ані було 34 роки, коли її найняли прибирати двокімнатний дуплекс зірки в центрі Манхеттена.

"Раніше я працювала з іншими знаменитостями, такими як Мік Джаггер, який був прекрасним і з ним так приємно працювати, і Роберт Де Ніро. Але я гадки не мала, що буду працювати на Наомі Кемпбелл, поки не стало надто пізно. В один із перших днів на роботі я сама прибирала її квартиру, коли вона повернулася із Лондона. Коли вона приїхала, вона сильно посварилася зі своєю особистою помічницею. Наомі кричала на неї, а дівчина казала: "Ким ти себе вважаєш? Ти не можеш поводитися зі мною так". Вони посварилися ще в аеропорту, і дівчина врешті-решт поїхала", — розповіла Ана.

Подробиці інциденту з помічницею

Пізніше Наомі сказала жінці, що їй дуже шкода, і поцікавилась, чи не могла б вона зробити для неї додаткову роботу, тому що її особистий помічник щойно звільнився. Зрештою жінка стала її особистим помічником на неповний робочий день, а також домробітницею.

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

"Спочатку все було добре, і Наомі була задоволена мною, тому що я чудово впоралася з роботою. Але це завжди були довгі години. Іноді я починала о восьмій ранку, і ми не закінчували наступного ранку. Через тиждень після того, як я почала, Наомі збиралася до Бразилії, де тропічний клімат, а потім до Мілана, який був холодним у ту пору року", — пригадує Анна.

Жінка із іншою домробітницею цілий день пакували її валізи.

"Вона привезла з собою п’ять дуже великих валіз і хотіла, щоб для кожної частини подорожі виділили різні сумки. О другій годині ночі я сказала Наомі: "Я надто втомилася, я тут з восьмої ранку, мені потрібно йти додому". Вона благала мене, кажучи: "Будь ласка, не залишай мене, Ано, ти мені потрібна". Я сказала: "Ні, мені потрібно йти, я повернуся вранці". Коли я виходила з квартири, я почула крик. Наомі почала кричати: "Ану, ти можеш зайти сюди, будь ласка?", — розповіла жінка.

Вона піднявся нагору, а модель кричала на іншу покоївку, яка працювала перший день.

"Подивіться, що зробила ця дурна жінка?". Вона поклала білі штани в багаж в Мілан". Я сказала: "Наомі, люди роблять помилки, будь ласка, заспокойся, щоб я могла з нею поговорити". Але вона розмовляла з людьми, як із собаками, і тобі потрібна пам’ять слона, щоб відстежувати її накази", — говорить Ана.

Покоївці довелося накласти шви

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Раніше повідомлялося, що Кемпбелл напала на Ану після того, як звинуватила її у крадіжці джинсів. Про те, чому вона посварилася з Кемпбелл, Ана сказала: "Це був день, коли вона мала дати інтерв’ю Опрі Вінфрі вдома. Я прибирала квартиру, коли друг Наомі сказав мені: "Вона сильно посварилася зі своїм хлопцем у Лос-Анджелесі, і вона втомилася, оскільки рейс затримали, тому будьте обережні з нею". І не розмовляйте з нею — вона в поганому настрої, і найкраще, що ви можете зробити, це мовчати". Я сказала: "Добре", і зробила усе можливе, але вона нервувала та була напружена, і все, що ми робили, було неправильним. Вона кричала: "Ано, хто поклав сюди квіти?". Квартира була гарною, а вона була настільки грубою, що переступила межу", — говорить експокоївка.

Ана піднялася нагору і сказала: "Я більше не можу так робити". Вибачте, але я звільнилася, вам потрібно знайти когось іншого". Вона кричала: "Ні, ти не можеш залишити мене, я сама, і в мене немає іншої домробітниці". Вона почала кидати в мене одяг. Я сказала їй: "Мені шкода, але я закінчила", і дуже спокійно пішла вниз сходами. Тоді вона взяла телефон і кинула його мені в голову, і мені довелося накласти шість шви. Її подруга кричала на неї, кажучи: "Наомі, чому ти це зробила?". Ти божевільна. Наомі була в істериці і сказала: "Вибачте". Вона спробувала мене обійняти, але я сказала: "Не наближайся до мене".

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Reuters

Ана взяла свою сумочку і використала фартух, щоб зупинити кровотечу з голови. Вона була дуже приголомшена.

"Коли хтось так нападає, це дійсно впливає на вас. Після цього я стала дуже обережною із людьми, на яких я працювала, і мені стало важко знайти роботу. Я досі пам'ятаю те, що сталося, наче це було вчора. Я не пішла до суду, тому що не хотіла бачити її знову і вважала, що її покарання було занадто м’яким. Оскільки вона була відомою, вона не отримала того, на що заслуговувала", — розповіла жінка.

Пізніше Кемпбелл була притягнута до суду іншими колишніми помічниками і домашнім персоналом, які висунули подібні претензії проти неї.

Ана продовжила: "Інші співробітники сказали мені, що я заслуговую медаль, тому що мені вдалося залишитися на роботі протягом трьох місяців, тоді як більшість пішли через кілька тижнів. Добре, що моя справа відкрила двері для інших людей, щоб подати на неї до суду, а раніше вони були надто налякані. Я не чула, щоб вона на когось нападала останнім часом, і, можливо, вона засвоїла свій урок. Я чула, що зараз у неї є діти, тому я сподіваюся, що вона змінила своє життя", — сподівається жінка.

Нагадаємо, Шон Пенн зізнався, чи бив Мадонну битою. А в минулому Наомі Кемпбелл для модного глянцю знялась топлес.