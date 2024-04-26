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Сын Ашера украл телефон у звездного отца — какой был план 15-летнего тинейджера

26 апреля 2024 07:22
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Стас Кожушко
Редактор
Сын Ашера украл у звездного отца важную вещь
Американский певец Ашер. Фото: Instagram/usher
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американский певец Ашер рассказал, что 15-летний сын Навид украл его телефон. У подростка был план, который звездный отец рассекретил в своих соцсетях.

Об этом сообщает издание The Independent.

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Кража сына Ашера

Тинейджер является поклонником 23-летней английской певицы PinkPantheress, впрочем, он не мог с ней связаться. Тогда он решил на время украсть смартфон у отца, пока тот не видел. Когда Навид сделал задуманное, он отправил сообщение артистке с профайла Ашера.

"Привет, это сын Ашера, Навид. Я твой самый большой фанат, пожалуйста, подпишись на меня", — написал парень.

PinkPantheress рассмеялась в ответ и отметила, что это "невероятно". Когда Ашер увидел переписку, он сразу же написал артистке с извинениями, объяснив, что его сын суперфанат.

Сын Ашера украл телефон у звездного отца — какой был план 15-летнего тинейджера - фото 1
Скриншоты: Instagram/usher

"Не извиняйся! Я рада нашему общению", — ответила певица и пригласила их на свое следующее шоу.

По словам Ашера, сначала он не хотел отпускать сына на концерт, чтобы проучить его. Но впоследствии титулованный 45-летний американский певец, который в этом году был хедлайнером на "Супербоул", все же дал свое согласие. За кулисами сцены Навид сделал фото с PinkPantheress.

Напомним, ранее мы писали, что голливудская актриса Меган Фокс сходила на день рождение своего бывшего. Также мы рассказывали, что модель Джулия Фокс вспомнила свой короткий роман с рэпером Канье Уэстом.

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соцсети
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зарубежные звезды

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