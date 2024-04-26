Син Ашера вкрав в зіркового батька важливу річ

Американський співак Ашер. Фото: Instagram/usher

Американський співак Ашер розповів, що 15-річний син Навид вкрав його телефон. У підлітка був план, який зірковий батько розсекретив у своїх соцмережах.

Про це повідомляє видання The Independent.

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Крадіжка сина Ашера

Тінейджер є шанувальником 23-річної англійської співачки PinkPantheress, втім, він не міг з нею зв’язатися. Тоді він вирішив на деякий час вкрасти смартфон у батька, поки той не бачив. Коли Навид зробив задумане, він надіслав повідомлення артистці з профайлу Ашера.

"Привіт, це син Ашера, Навид. Я твій найбільший фанат, будь ласка, підпишись на мене", — написав хлопець.

PinkPantheress розсміялась у відповідь та зазначила, що це "неймовірно". Коли Ашер побачив листування, він відразу ж написав артистці з вибаченнями, пояснивши, що його син суперфанат.

Скриншоти: Instagram/usher

"Не вибачайся! Я рада нашому спілкуванню", — відповіла співачка та запросила їх на своє наступне шоу.

За словами Ашера, спочатку він не хотів відпускати сина на концерт, аби провчити його. Але згодом титулований 45-річний американський співак, який цього року був хедлайнером на "Супербоул", все ж таки дав свою згоду. За лаштунками сцени Навид зробив фото з PinkPantheress.

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