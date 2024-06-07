Остапа Ступку наказал суд на совершение ДТП.

Украинский актер Остап Ступка. Фото: facebook.com/iryna.trukhachova

Украинский актер Дмитрий Ступка рассказал о решении суда по ДТП, виновником которого был его отец — известный артист Остап Ступка. Он до сих пор очень расстроен из-за произошедшей трагедии.

Об этом он сообщил в интервью oboz.ua.

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Сын известного актриса Дмитрий Ступка рассказал о решении суда по скандальному делу.

Что он мне рассказывал? Что очень жаль, что так произошло. Но никто от этого не застрахован. Он с товарищами в тот день провел благотворительный вечер, собирали деньги для военного госпиталя. Все подробности того, что произошло, мне точно не известны, но я знаю от папы, что дорога в тот вечер була очень скользкая", — рассказал Дмитрий.

ДТП с участием Остапа Ступки. Фото: Киевская городская прокуратура

Остап Ступка сделал выводы и в соответствии с законом возместил все убытки, которые нанес пострадавшему.

"Если не ошибаюсь, все вопросы с пострадавшим в ДТП решены — заплачены деньги и за лечение, и за автомобиль, который был поврежден. Что касается папы, думаю, это для него большой урок, и уверен, что никогда больше не повторится. Будет более осмотрительным, осторожным. Хорошо, что все цели и здоровы. А железо — это пустяки", — признался сын Ступки.

ДТП с участием Остапа Ступки. Фото: Киевская городская прокуратура

Теперь его отец активно работает и получает выдающиеся награды за свои роли в театре и кино.

К тому же Дмитрий Ступка отметил, что отец продолжает развивать свою актерскую карьеру и получает награды за свои роли.

"Сейчас папа продолжает работать, играет спектакли. Работы сейчас у него из-за войны не так много, как раньше, но все нормально. Он недавно еще одну "Киевскую пектораль" получил за роль", — добавил сын звезды.

Украинский актер Остап Ступка. Фото: УНИАН

Остап Ступка в алкогольном опьянении попал в аварию в апреле 2023 года. Он протаранил припаркованную машину, в которой находился мужчина. В результате столкновения водитель получил многочисленные травмы. В ноябре прошлого года суд назначил актеру Ступке в виде ограничения свободы на 3 года с лишением права управления на 8 лет.

Напомним, бывшая супруга Дмитрия Ступки снялась в откровенной фотосессии. Также актер показывал, как праздновал новогодние праздники с новой девушкой.