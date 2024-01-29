Ексдружина Дмитра Ступки повністю оголилась для відвертої зйомки у США

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Блогерка та колишня дружина актора Дмитра Ступки, Поліна Логунова, вразила відвертою фотосесією. На деяких фото на моделі лише купальник, а на інших — інтимні місця прикриває шматок тканини.

Фото Поліна опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Колиня дружина Дмитра Ступки тривалий час мешкає у США. Блогерка допомагає жінкам схуднути та працює у салоні краси.

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

"Бути самим собою у світі, який постійно намагається зробити з вас щось інше, — це найбільше досягнення", — підписала одну з відвертих світлин зірка.

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/polinalogunova/

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

Поліна Логунова. Фото: instagram.com/bolvacheva.photo/

Фотограф Поліни також виклала кілька фото: "На фотосесію з речей достатньо взяти одну ганчірку".

Раніше Логунова поділилася подробицями свого життя в Америці. Зірка розповіла, що все доводиться починати спочатку.

"Великий потік мрій перетинає кордон цієї країни щодня. Тут дуже просто загубитися і піддатися спокусі. Все вирішують гроші і складно знайти друзів, яким нічого від тебе не потрібно, ну якщо тільки поговорити. Створювати можливості для майбутнього дуже складно, ніби ставлять підніжки на кожному кроці. Людям складно вчитися жити інакше, надто багато гордині, яка тут перетворюється на тиху луну з минулого. Створювати враження, а не бути — головна установка для виживання. Прийде починати все спочатку у всіх аспектах. Навіть клієнти у салонах тут зовсім інші. Дуже часто людям не соромно не цінувати працю інших, велика концентрація на собі, не в кращому прояві", — поділилася Логунова.

Поліна назвала і гарні сторони життя у США: "Тут чарівна природа, найкраща економіка, найрозумніші з найрозумніших стають ще розумнішими, тут ти справді розумієш, що означає "виживає найсильніший". Щоб "підкорити Америку", тут треба народитися і краще "тише їхати", точно далі заїдьте. Тут потрібно думати на 100 500 кроків уперед, планувати, ніякої недбалості, чіткість і порядок у планах. Якщо ви стаєте мільйонером, це завжди точно заслужено. За цим стоїть нелюдська сила розуму, це заворожує", — коментує Поліна.

Поліна Логунова і Дмитро Ступка весною 2022-го оголосили про розлучення після 6 років шлюбу.

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